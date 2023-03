Gemaskerde hooligans van Benfica vallen met kettingen Belgische fans aan en plegen overvallen, ook twee Brugse supporters opgepakt

Net als in de heenmatch in Brugge opnieuw schermutselingen rond de wedstrijd tussen Club Brugge en Benfica. Gemaskerde hooligans van Benfica vielen zowel zondag- als maandagavond op verschillende plaatsen in de stad en aan het stadion lukraak fans van Club Brugge aan. Zo werden kleine groepjes Belgische fans aangevallen met onder andere kettingen en waren er overvallen. De voorbije nacht kwam het ook tot aanvaringen met locals die uitdaagden, waarop opnieuw relletjes uitbraken. Ook de harde kern van Club liet zich gelden. Zoals in de video hierboven, waarbij fans van Benfica het op een lopen zetten.

Het is duidelijk dat de Brugse fans massaal aanwezig zijn in de Portugese hoofdstad. Zo’n 3.500 supporters hebben de reis gemaakt. In de praktijk zullen er wellicht nog veel meer supporters van blauw-zwart de trip gemaakt hebben, want veel fans boekten meteen na de loting een vlucht zonder dat ze zich al verzekerd hadden van een kaartje. Waarschijnlijk zullen er in de thuisvakken van een volledig uitverkocht Estádio da Luz dus ook nog Belgen opduiken. In Lissabon wordt vanavond de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League afgewerkt.