Geknoei breekt PSV zuur op: Union-killer Rangers wint met kleinste verschil in Eindhoven en bereikt groepsfase Champions League

Champions League “Dat gaan we niet doen, Eden”: Kroos laat Hazard, die ook met medaille pronkt, zijn zoontje geen champagne geven

Ook zijn palmares is zo goed als compleet. Zijn aandeel in de Champions Leaguetriomf is miniem, maar ook Eden Hazard mocht de beker met de grote oren omhoog hijsen. Hij was de heilige geest dit seizoen.

29 mei