Geen Belg die het hem voordeed, bekijk hier de vier opeenvolgende goals van ‘Mister Champions League’ Hans Vanaken

Champions LeagueOver topvorm gesproken: nooit was Hans Vanaken in betere doen. Het bewijs daarvan leverde hij gisteren met zijn vierde Champions League-goal in evenveel matchen: "Een fantastisch gevoel."

Eén, twee, drie, vier. Zenit Sint-Petersburg, Lazio, PSG en RB Leipzig. Of hoe Hans Vanaken in élke Champions League-wedstrijd van Club Brugge sinds december vorig jaar beslissend is geweest. Een strafschop, een kopbal en twee keer met rechts na een uitstekende infiltratie - zijn handelsmerk.

Nooit eerder lukte het een Belg in vier opeenvolgende CL-duels te scoren. De ingeweken Limburger is de exponent van een blauw-zwart dat naam en faam in Europa maakt. Gisteren opnieuw met een vintage Hans Vanaken-goal. Een gedecideerde steek op aangeven van De Ketelaere, de levensbelangrijke 1-1 na 22 minuten.

"We zijn er vol voor gegaan. Zonder schrik. En dan zie je dat alles mogelijk is", aldus de (gelegenheids)aanvoerder na de match. Zijn eerste helft was weergaloos... en ook in de tweede speelde hij zijn rol. Slim, slimmer, slimst - het kan haast niet dat er in de volgende transferperiodes wéér geen aanbiedingen komen uit de Bundesliga, nog steeds de competitie die zijn voorkeur geniet.

Als blauw-zwart straks daadwerkelijk deze poule overleeft, dan heeft ze dat andermaal grotendeels aan Hans Vanaken te danken. Net zoals in de campagne onder Leko toen hij twee keer scoorde in Monaco (0-4), of net zoals vorig seizoen toen hij met drie goals zijn aandeel in de derde plaats in de groep had. Sinds Vanaken basisspeler én doelpuntenmaker was bij de Rode Duivels begin september, lijkt het allemaal nog wat straffer.

“Wie vooraf had gezegd dat we na twee matchen op kop zouden staan, hadden we voor gek verklaard. Het is moeilijk om nu te beginnen rekenen. In de volgende match moeten we opnieuw met hetzelfde idee beginnen. Als je het kan tegen PSG en Leipzig, dan moet je het tegen Manchester City ook kunnen doen."

Vanaken lukte al zijn achtste in de Champions League. Eentje minder dan Eden Hazard, twee minder dan Kevin De Bruyne. Gisteren al zijn vierde in vier opeenvolgende matchen. Geen vier zonder vijf toch, Hans!

