Geblesseerde De Bruyne en City pakken historische ‘treble’, Lukaku baalt na dure misser

Rodri - of all people - is voor eeuwig een held bij Manchester City. Het duupje van de spelersgroep deed een geblesseerde Kevin De Bruyne springen van geluk. Zijn project heeft miljarden gekost en vergde heel wat creatief boekhoudwerk, maar na vijftien jaar hebben zijn eigenaars uit de Emiraten eindelijk wat ze willen. Pep Guardiola noch De Bruyne krijgen ooit nog de vraag: waar blijft die Champions League-trofee? Invaller Romelu Lukaku liet na de gelijkmaker te scoren.

Champions League-finales brengen zelden wat ze beloven.

Was in Istanboel niet anders. Inter deed wat van Italianen wordt verwacht: goed gepositioneerd staan. Een armzalig Manchester City daarentegen kreeg zijn motor niet opgang.

Champions League-finale brengen zelden wat ze beloven. Zo ook voor Kevin De Bruyne - don’t mention die Ballon d’Or.

Op het half uur ging de meest creatieve speler op de poep zitten. Iets in de rechterbil geschoten. Zijn lichaamstaal verraadde een letsel. Tegen beter weten in probeerde hij nog enkele minuten. Na een mislukte voorzet stapte hij van het veld. Troostende woorden van ploegmaats gingen het ene oor in het andere uit.

De Bruyne heeft de voorbije weken bij Manchester City minder getraind. Overlast in de spieren. De pijntjes aan het eind van het seizoen, maar liefst had hij die nog over de finale getild. Na Porto in 2021 moest hij voor de tweede keer in evenveel finales vroegtijdig naar de kant. Zonder breuken dit keer, maar binnenin moet het toch een beetje knagen. Ondanks de triomf van City.

Die Champions League staat voor altijd op zijn palmares. De carrière is af. In de race richting glorie kan hij zijn aandeel claimen. Tegen Leipzig, tegen Bayern (uitmatch), tegen Real (uit en thuis). Als part of the team. Niet als de man van het ultieme moment.

Die eer viel iemand anders ten beurt.

De spelers van Manchester City spelen maar al te graag spelletjes waarin ze hun ploeggenoten moeten beoordelen. Over een zaak zijn ze het eens: Rodri is de saaiste en de slechtst geklede speler in de kleedkamer. Het mannetje op wie ze afgeven wegens te serieus.

Rodrigo Hernández Cascante, zoals de Spanjaard voluit heet, is het type dat zich van weinig iets aantrekt. In de bubbel van blingbling, waarin vele profvoetballers van jongs af aan graag vertoeven, zien ze hem zelden. Liever zit hij in zijn vrije tijd met zijn neus in de boeken.

De tweedehandse Opel Corsa waarmee hij destijds reed, heeft hij allang ingeruild voor een wagen met standing. Maar terwijl hij op het hoogste niveau voetbalde, in zijn periode bij Villarreal, Atlético en City, heeft hij zijn universitair diploma in bedrijfseconomie gehaald. Rodri: “Als voetballer heb je toch veel vrije tijd. Met wat geduld en toewijding is het mij gelukt.”

In de geschiedenis van City hangt zijn naam voorgoed aan Champions League-glorie. De unusual hero. Met een raak schot - een van vier tussen de plan voor zijn team - besliste hij na de rust de match. Niet superspits Erling Haaland, die amper in het spel voorkwam - ook dat is dit seizoen ondanks 52 goals wel vaker voorgevallen.

Pep Guardiola wist met zijn vreugde geen blijf. Zelfs De Bruyne liet zijn ice-pack op de bank achter. Jump for joy. Aan de zijlijn schreeuwde hij het uit. En viel hij in de armen van een van de materiaalmannen. Een intens moment. Hij schreeuwde de opluchting uit. En zweepte vervolgens het publiek nog eens op.

City sleepte zich naar het eind van de match. Dimarco trof de lat. Invaller Romelu Lukaku liep bij de herneming in de weg. En Big Rom vergat in het slot een voorzet voorbij Ederson te knikken. Daar ging zijn moment.

Ederson haalde nog een bal onder zijn lat uit. Het laatste fluitsignaal viel. Dolle City-spelers liepen het veld op - ook De Bruyne (met een sleep in het been). Mannen vielen mekaar huilend in de armen.

City evenaart met zijn historische ‘treble’ stadsrivaal Manchester United - Premier League, FA Cup, Champions League.

Die pakken ze Kevin De Bruyne noch Pep Guardiola ooit nog af.

De Champions League met City is niet langer een spook dat hun loopbaan achtervolgt.

