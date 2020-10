Fransman Benoît Bastien moet Zenit-Club Brugge in goede banen leiden

De 37-jarige Bastien is internationaal ref sinds 2014. Het is de eerste keer dat hij werd aangesteld voor een Europese wedstrijd van Club, maar eerder kreeg hij al wel duels van Belgische clubs toegewezen. In het seizoen 2016-2017 was hij in de groepsfase van de Europa League scheidsrechter tijdens het duel tussen Sporting Braga en AA Gent, in de zestiende finales kregen de Gentenaars hem vervolgens opnieuw toegewezen voor de heenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Ook tijdens de groepswedstrijd tussen Standard en Celta de Vigo was hij de scheidsrechter. Ook de Rode Duivels kregen Bastien al eens te zien: de Fransman was in september 2016 de ref in de oefeninterland tegen Spanje, de eerste onder Roberto Martinez, die met 0-2 verloren werd.