Franse en Spaanse kranten hebben vette kluif aan “nachtmerrie” van PSG: “Doet denken aan die andere Spaanse ramp, van vijf jaar geleden”

Champions LeagueReal Madrid schakelde Paris Saint-Germain uit na een knotsgekke ommekeer in de Champions League . De Franse media zijn scherp voor PSG, bij hun Spaanse collega’s is vooral de bewondering voor Karim Benzema enorm.

L’Équipe: “Gestraft door de koning”

“Gestraft door de koning”, kopt ‘L’Équipe’ vanmorgen. De Franse sportkrant heeft het over een “enorme desillusie" voor de Parijzenaars. “Zeker omdat PSG bij rust ook nog eens met 0-1 leidde. En dat na dominant spel. Maar nadien stortten de Fransen in in de tweede helft. Het doet in mindere mate denken aan een andere Spaanse ramp, die van vijf jaar geleden tegen FC Barcelona (toen PSG in Camp Nou ondanks een 4-0-bonus nog werd uitgeschakeld. Het werd destijds 6-1 voor Barça, red.) Ook dat was in de achtste finales van de Champions League.”

Nog opvallend: ‘L’Équipe’ ziet twee zondebokken. Doelman Donnarumma, die met gestuntel aan de basis lag van de ommekeer, en aanvoerder Marquinhos kregen elk een 2 op 10 voor hun optreden in de Spaanse hoofdstad. Uitblinker was volgens ‘L’Équipe’ uiteraard Benzema, die een 9 op 10 krijgt. “Hij was koninklijk.”

Le Parisien: “Nachtmerrie”

“Wat een nachtmerrie voor PSG, andermaal”, luidt het in ‘Le Parisien’. “Deze uitschakeling had nooit mogen gebeuren. Een uur lang hadden de Fransen de boel perfect onder controle, ze gave Real zelfs een lesje in balbezit. Maar met een monumentale blunder deed Donnarumma de slapende Spaanse reus ontwaken. Bij PSG konden ze ook hun emoties niet beheersen na de gelijkmaker van Benzema. Opnieuw sloop er angst in de ploeg. Kwetsbaarheid, slechte beslissingen, zichzelf in de voet schieten. Met PSG gaat het eigenlijk nooit écht goed. Dit keer was het een mentale nederlaag. Zoals de uitschakeling tegen Barcelona in 2017 of die van twee jaar later tegen Man United. Telkens vielen ze in een zwart gat. Nu was Benzema de grote kwelgeest, hij is beslist één van de besten ter wereld.”

Le Figaro: “Wéér een zwart gat...wat een debacle”

Ook voor Le Figaro is PSG-keeper Donnarumma de gebeten hond. “Hij had tijd genoeg, maar kreeg de bal toch niet goed weggewerkt toen Benzema hem onder druk kwam zetten. Een fatale fout. Donnarumma droomt van een carrière zoals die van Buffon, maar zijn eerste seizoen in Parijs zal voor altijd geassocieerd worden met deze blunder”, schrijft de krant, die de Italiaan een 2 op 10 geeft.

Maar niet enkel de keeper krijgt slechte punten. “Het optreden van heel PSG in Madrid was een ramp. De eerste helft werd nog gedomineerd, maar na een uur kwam de ploeg van Pochettino in een neerwaartse spiraal terecht. En uiteindelijk werd het een debacle en valt PSG wéér in een zwart gat.”

‘Le Monde’: “Op dit niveau telt enkel het resultaat”

“Er zal nog veel nagepraat worden. Over de pijnlijke uitschakeling én over voorzitter Nasser Al-Khelaïfi, die na affluiten de catacomben van Bernabéu op stelten zette", schrijft ‘Le Monde’. “PSG toont graag zijn vrijgevigheid. Eerder deden ze het in de Champions League al tegen FC Barcelona en Manchester United, nu was Real Madrid aan de beurt. De Spanjaarden werden overklast en hadden zich zo goed als neergelegd bij hun uitschakeling, maar Donnarumma hielp ze weer recht. En in de achttien minuten die volgden, keerde Karim Benzema de situatie volledig om. PSG was over twee matchen gezien ruim de betere ploeg. Maar daar kopen ze helemaal niks mee. Op dit niveau telt maar één ding: het resultaat.”

MARCA: “Modric trok z'n galakostuum aan”

Het Real van de grote Europese avonden stond eens te meer op, zagen ze bij huiskrant MARCA. “Real klaarde de klus, tot groot jolijt van de aanhang, tegen een rivaal wiens filosofie niet strookt met die van hen. Tegen een rivaal wiens sterspeler, Mbappé, het volgend jaar graag in de gelederen wil. De ingrediënten: filosofie, voetbal en vooral, de epische steun van de fans.”

Er wordt ook gezocht naar een reden achter de triomf. “Na de heenwedstrijd werd de hand in eigen boezem gestoken. Verschillende groepsgesprekken vonden plaats op Valdebebas, om te analyseren waar het fout is gegaan. Er werd niet met de vinger gewezen, wel gepraat om zo te leren uit de eigen fouten. Er werd ook niet gesakkerd over de geschorsten Casemiro en Mendy, maar er werd uitgegaan van de sterkte van hun vervangers.”

“De fans legden de stad lam”, zo werd er ook nog verwezen naar de aanhang die de ‘Koninklijke’ mee over de streep trok. “We zagen beelden die bijna uit een ander tijdperk kwamen.”

Waarna de uitblinkers met lof werden bezongen. “Modric, die om onverklaarbare redenen nog geen voorstel kreeg om te verlengen, trok z’n galakostuum aan. Vinicius was een constante gesel en hij bediende Benzema, die zijn legende voortzette met een memorabele hattrick. Valverde werd losgelaten, Nacho dichtte elk gat, Lucas stopte Mbappé af en Militao en Alaba... Zij lieten zien dat ze bij de betere centrale duo’s ter wereld hoorden, met Courtois, held in Frankrijk en in de eerste helft op Bernabéu, daarachter.”

AS: “Het begon bij Mbappé, maar eindigde met Benzema”

Bij AS, die andere Madrileens gezinde krant, zien ze twee verklaringen voor wat er zich in het Bernabéu heeft voltrokken. “En geen van beide zijn bovennatuurlijk: PSG is nog geen beul - kijk naar de geschiedenis en niet naar hoe rijk de club is. En met Real heb je nooit gedaan, zelfs al lopen er meer veteranen dan jonge talenten op het veld. Het was zo’n avond die nog heel lang zal bijblijven. Het begon bij Mbappé, maar eindigde met Benzema. Wie gaat hem onttronen? Zijn optreden zal de geschiedenis ingaan van een eeuwig onverwoestbaar team. Zijn prestaties van de laatste vier jaar zuiveren zijn eerdere zonden meer dan voldoende. De triomf van Madrid als boodschap dat er geen olie ter wereld is die het voetbal zoals we dat vandaag kennen kan verbranden.”

Ook was er nog wat extra aandacht voor Kylian Mbappé. “Zijn tweede afgekeurde goal kon zo naar het Louvre: zonder dat hij de bal raakte, nam hij Courtois te grazen”, was er onder meer lof voor een van zijn acties, maar finaal werd hij toch vooral genoemd in een adem met de landgenoot die hem uit de spotlights duwde. “Twee goals bij zijn eerste baltoets, twee goals van de onbetwiste leider van het team. Van de toekomst - ook als haak om Mbappé straks binnen te hengelen. Aan de zijde van Benzema zal je je veilig en gelukkig voelen”, klonk het.

