Familie en vrienden duimen voor Club Brugge-spelers: “Toon hen wie de echte gladiatoren zijn”

Champions LeagueDo or die, in de stad van echo’s, illusies en verlangen. Club Brugge kan straks geschiedenis schrijven in de Champions League. Daarom voor u en voor hen: vrouwen, vriendinnen, broers, zussen, familieleden die blauw-zwart een hart onder de riem steken. Van “Wie is Lazio?”, over “De gladiatoren leven nog en spelen in Brugge”, tot “Keep them smoke”. Met één rode draad: “Succes, Club!” Iedereen duimt mee.

U hoort het: aan succeswensen geen gebrek. Club Brugge neemt het vanavond om 18u55 op tegen Lazio in het Stadio Olimpico. De wedstrijd is LIVE te volgen op HLN.be. Hieronder kan u alle boodschappen van de ‘Club Brugge-familie’ aan hún spelers nog eens apart herbekijken.

Francis, Renée en Louis, papa, zus en broer van Charles De Ketelaere

“Charles, veel succes tegen Lazio Roma. En ook aan de club veel succes van de copains van het Waterhuis. FCB FCB olé olé!”

Volledig scherm Zus Renée en broer Louis De Ketelaere. © Gregory Van Gansen / Photo News

Emanuel Ameka Bonaventure, broer van Dennis

“Wat je vorig seizoen deed tegen Real... Ik wil dat het een déjà vu wordt, bro. ‘Keep them smoke. Peace’”

Jessyca, David, Emmanuel, Samuel en Maël, familie van Simon Deli

“Coucou, coeur. We wensen jullie een goede wedstrijd tegen Lazio. ‘We are Bruges, we are together’”

Jasmien Claes en Lex, vrouw en zoontje van Simon Mignolet

“Dag Simon, dag papa. Wij hopen dat jullie naar de volgende ronde kunnen doorgaan. Mocht dat niet het geval zijn, is het zeker geen afgang. Veel succes en jou persoonlijk wens ik een clean sheet”

Volledig scherm Jasmien Claes en Lex Mignolet. © Joel Hoylaerts/Photo News

Yana, vrouw van Eduard Sobol

“Ik denk dat Rome en Lazio niet weten dat de gladiatoren nog leven en in Brugge spelen. Ga en pak de overwinning in ‘the Great Roman empire’. Herinner hen eraan wie de echte gladiatoren zijn.”

Lauren Flemings, vrouw van Hans Vanaken

“Normaal waren we er bijgeweest, maar we supporteren vanavond extra hard vanuit onze zetel. Kom op, jeeeeej”

Volledig scherm Lauren Flemings. © Joel Hoylaerts/Photo News

Caroline, vriendin van Brandon Mechele

“We moeten misschien van ver supporteren, maar dan des te harder! Dat jullie kunnen vechten voor de kleuren waar jullie zo trots op zijn, als nooit tevoren! Love you”

Volledig scherm Caroline Mechele. © Photo News

Jordy, broer van Brandon Mechele

“Broere, je weet dat ik supertrots ben op u. Het is D-day, jullie gaan dat goed doen”

Jeffrey Lang, vader van Noa Lang

“No sweat no glory. Brugge, let’s do this. Je kan het, No. Hier heb je van gedroomd, doe het. Do this shit. Succes, bro’s”

Eddy en Ingrid, ouders van Senne Lammens

“Je bijdrage zal wellicht miniem zijn vanavond, maar toch heel veel succes voor u en de ganse ploeg. Come on, Bruges!”

Lamine, broer van Youssouph Badji

“‘You’, heel de familie staat achter jou met ons hele hart. Je moet alles geven. Forza, Club”

Max, broer van Ignace Van der Brempt, en vriend des huizes Laurens

“Gasten, zet alles op alles en geniet ervan”

Peter en Deana, ouders van Ethan Horvath

“Alle geluk in de match tegen Lazio. Ethan, we houden van jou, we missen jou en zijn ongelofelijk trots op jou. Keep pushing forward, bud”

Lynn Van Breedam, vrouw van Mats Rits

“Hey snol, superveel succes vanavond. Vergeet niet te genieten en doe uw best”

Roos America, vrouw van Ruud Vormer

“Lieve Ruud, jullie kunnen geschiedenis schrijven. Vergeet dat niet. Ik zou niet zeggen: ‘Maak ze kapot’, maar: ‘Wie is Lazio?’ You can do it”

Kelvin, Elfreda en Christopher Okereke

“Hey guys, helemaal vanuit Nigeria is hier de familie Okereke. Wij wensen Club Brugge en David veel moed. Ga ervoor, get it done”

Sylvie, moeder van Clinton Mata

“Fiston, jullie zijn klaar om geschiedenis te schrijven. Kom allemaal terug met de overwinning, dat zal ons deugd doen. Waouw!”

Volledig scherm Sylvie Mata. © Florian Van Eenoo Photo News

Zus van Clinton Mata

Papa Kossounou

“Je gaat een grote match spelen. Komaan, mon petit. Wees sterk en robuust. Ik weet dat jullie gaan winnen. Bonne chance à vous”

Isabelle Bauwmans, vriendin Philippe Clement en zijn zoon Robbe

“Ga vol voor de kwalificatie! Gewoon lekker ballen jongens”

Isaura Clerix, vrouw van Siebe Schrijvers

“Siebe, ik wil je heel veel succes wensen. Ik hoop dat je met de hele Brugse familie een stukje geschiedenis kunt schrijven. Ik hoop dat je een hele mooie en unieke avond zal beleven”

Familie Ricca

“Hey Fede! Heel veel succes. We hopen dat je wint en de kwalificatie kunt afdwingen. Vanuit Uruguay wensen we je het allerbeste toe”

Moeder Ana Julia en zus Zaida Alvarez Balanta

“Dag zoon! Ondanks de afstand een dikke zoen voor jou! We weten hoe moeilijk het wordt, maar we geloven in jullie. Brugge is een grote ploeg, die hier klaar voor is!”

Denisa en Melanie, vrouw en dochter van Michael Krmencik

“Veel succes in Italië, wij duimen mee!”

Familie Diatta

“We staan allemaal achter jou. No sweat no glory”