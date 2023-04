Er wint sowieso minstens één Belg de Champions League, maar kan die ooit de prestatie van Courtois overteffen?

Afhankelijk van de meter ligt de lat op 2 meter of op 2 meter en één. Half juni mag weer minstens één Belg de Champions Leaguetrofee de lucht in steken, maar eentje heeft de uitdaging wel erg groot gemaakt. Wie slaagt erin om die individuele prestatie van Thibaut Courtois te overtreffen?

7 landgenoten bij laatste 4

• Kevin De Bruyne (Man City)

• Thibaut Courtois (Real Madrid)

• Eden Hazard (Real Madrid)

• Divock Origi (AC Milan)

• Charles De Ketelaere (AC Milan)

• Alexis Saelemaekers (AC Milan)

• Romelu Lukaku (Inter) * Aster Vranckx staat niet op de Europese lijst van AC Milan

Hij heeft voorgoed een plaatsje verzekerd in de ‘Hall of Fame’ van Real Madrid, de eregalerij met clublegendes. In het collectieve geheugen van zijn supporters zal San Tibu regelmatig een verschijning maken. En Thibaut Courtois heeft de Champions Leaguetriomf van 28 mei 2022 laten vereeuwigen op zijn onderarm.

Volledig scherm Courtois en zijn tattoo na Champions League-winst. © Twitter

Op de tattoo is plaats voorzien voor een tweede of een derde jaartal, maar tegelijk heeft Courtois zich wel eens afgevraagd of het ooit nog grootser wordt dan die jour de gloire in Parijs.

En de tocht die eraan voorafging. Hij was de held in de achtste finales tegen PSG, toen hij een strafschop van Lionel Messi stopte. Hij was onklopbaar in Londen, bij Chelsea. Die teen tegen een schot van Jack Grealish bleek cruciaal in de dubbele confrontatie met Manchester City. En in de finale was hij uiteindelijk de ster. Met een recordaantal reddingen, de trofee van ‘Man van de Match’ en die onbeschrijflijke trance na de triomf. Zal alles ooit nog hetzelfde zijn? As it was?

KIJK. Zo belangrijk was Courtois voor Real Madrid in finale

Een doelman van twee meter (twee meter en één volgens een andere meting) heeft de lat voor zichzelf hoog gelegd. Voor zichzelf, voor andere Rode Duivels. Vandaag is het een zekerheid: Courtois (en Eden Hazard) krijgt straks opvolging. Op 10 juni pronkt in Istanboel weer minstens één landgenoot met de meest prestigieuze Europese trofee.

Divock Origi heeft de beker ook al eens in handen gehad. Als invaller scoorde de aanvaller in 2019 de verlossende tweede voor Liverpool tegen Tottenham. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld misten die avond in Madrid hun once in a lifetime. In de eerste halve finale vechten Origi en die andere Belgen in Milanese loondienst een stadsderby uit. De kans is groot dat ze als invaller hun bijdrage zullen moeten leveren – van Romelu Lukaku tot CDK.

Volledig scherm Origi in 2019 met de Champions Leaguetrofee. © Photo News

Sequel en unfinished business

Courtois en Hazard kunnen tegen Man City voor hun sequel gaan. Dat is echter zonder de unfinished business van Kevin De Bruyne. De Bruyne zit in het kamp van zijn trainer. Hij vindt dat het uitblijven van de Champions League zijn erfenis niet zal bepalen. Aan die binaire afweging doet hij niet mee.

“Er zijn veel topspelers die nooit de Champions League hebben gewonnen”, countert De Bruyne dan. Zaterdag werd hij herinnerd aan die verloren halve finale in Madrid, van vorig jaar. Match waarin hij, in tegenstelling tot in de heenwedstrijd, amper een stempel kon drukken en opgeofferd werd door zijn trainer. Op een vraag of die wedstrijd ter sprake was gekomen, volgde een droge repliek: “Het gebeurt gewoon. It happens. Soms verlies je een match. Soms win je een match.”

Het is een andere manier om ernaar te kijken.

De lat van Courtois is geen maatstaf voor hem.