“Er was dit keer geen sprake van de Belgen”: ook Franse media zagen Club tekortschieten, al is één krant wel erg hard

Champions LeagueOok de Franse media zagen hoe Club Brugge er in het Parc des Princes niet aan te pas kwam. “Nochtans is Brugge geen fluitje van een cent”, schrijft Le Parisien. “ Maar ze werden gewoonweg gedomineerd”, vult RMC Sport aan. Met dank aan Messi en Mbappé - veel superlatieven voor hen. Le Figaro is dan weer bikkelhard voor blauw-zwart. De krant zet volledig Club in zijn flop 3.

RMC Sport: “Dit keer was er geen sprake van Club Brugge”

“Een demonstratie”, schrijft RMC Sport. “In een wedstrijd zonder inzet was PSG op zoek naar vertrouwen en pakte het eindelijk nog eens uit met een overtuigend optreden. In september maakte Club Brugge indruk - het domineerde zelfs PSG bijwijlen. Dit keer was er geen sprake van het Belgische team. In de eerste helft kwamen ze er simpelweg niet aan te pas. PSG, met Mbappé - hij toonde weer aan essentieel te zijn - en het sterke trio Gueye-Verratti-Wijnaldum op het middenveld stapelde kans na kans op. En Club? Voor hen zelfs geen derde plek.”

Le Parisien: “Het galavoetbal van PSG bestaat dan toch”

Geïnspireerd en sprankelend, noemden ze bij Le Parisien de prestatie van PSG tegen Club Brugge. Vooral in de eerste helft maakten de sterren indruk volgens de Franse krant. PSG wordt in eigen land al te vaak bekritiseerd omdat het spel ondermaats is, niet zo tegen Club. “Nochtans is Brugge geen fluitje van een cent”, aldus Le Parisien. “Het is een kleinere ploeg, maar wel een team dat al charmeerde en een paar goeie spelers lopen heeft.”

“Het maakte dat de Bruggelingen de bus niet parkeerden zoals Nice en dat ze de intensiteit misten waarmee Lens de Parijzenaren op een draw hield. Maar laat ons vooral opmerken dat het PSG zelf is dat het niveau van zijn spel verhoogde tegen Club. Bij momenten was het een orgie van spektakel. Desalniettemin werd Donnarumma nog iets te veel aan het werk gezet. Toch lijkt het er na deze avond op dat het galavoetbal van PSG bestaat. Deze prestatie doet alleen maar beter verhopen voor 2022.”

Le Parisien: "Het galavoetbal van PSG bestaat dan toch."

Le Figaro: “Club Brugge was niet op de afspraak”

Le Figaro maakte een top 3 en een flop 3 uit de wedstrijd. Bij die laatste categorie: een volledig Club Brugge. Een bikkelhard verdict dus voor de tegenstander van PSG. “Want Club Brugge was gewoonweg niet op de afspraak”, schrijft het. “Het leek niet zo geïnteresseerd als in de heenmatch. Dat bleek al na twee minuten. De Belgische club verkeert momenteel in zwaar weer en kende veel problemen met het duo Messi-Mbappé. Er werd koortsachtig verdedigd en ook op aanvalsgebied waren ze niet geïnspireerd. PSG mócht de show verzorgen.”

Le Figaro zette Club in de flop-3.

L’Équipe: “Beste match van Messi sinds zijn komst”

“PSG was al geplaatst voor de achtste finales, maar domineerde de match tegen Club Brugge toch zwaar”, zag L’Équipe. “De Belgen zijn Europees uitgeschakeld door de Fransen, die zonder druk konden voetballen en vooral voor rust sterk waren. Zoals altijd kreeg PSG ook wel kansen tegen, maar Donnarumma stond pal. De beste man op het veld was Mbappé, die in 51 matchen in de Champions League nu 51 keer beslissend was (31 goals en 20 assists). Maar ook Messi was goed, hij speelde misschien wel zijn meest complete match sinds zijn transfer.” Mbappé krijgt van L’Équipe een 8 op 10 voor zijn prestatie, Messi een 7 op 10.

L'Équipe: "Beste match van Messi sinds zijn komst"