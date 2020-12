Enkele centimeters zorgen ervoor dat Club Brugge naast 12,2 miljoen extra grijpt

Dankzij de zes duels (twee zeges tegen Zenit goed voor telkens 2,7 miljoen euro, twee draws thuis en bij Lazio nog 1.800.000 euro) mag Club Brugge 7,2 miljoen euro op de rekening bijschrijven. Het startgeld voor de poulefase bedroeg 15,25 miljoen en daar kwam dankzij de tienjarige coëfficiënt (op basis van de prestaties in de CL de voorbije tien jaar) nog 11,08 miljoen euro bij. 33,530 miljoen euro dus waarvan Club zeker is en waardoor het financieel nog wat verder wegloopt van de verzamelde Belgische concurrentie. Zeker omdat daar nog een bedrag uit de marketingpool bijkomt - een cijfer dat pas na afloop van de Champions League berekend kan worden. Op een slordige 38 miljoen euro komt Club zo waarschijnlijk uit.

“Dat wijst er vooral op dat we het de voorbije jaren goed gedaan hebben”, aldus Vincent Mannaert vlak voor de aftrap in Rome. “We zijn de nummer één in België en die positie konden we vanavond nog verstevigen. Daar hoorde een financieel voorbij die we nu missen. Dat had goed geweest voor ons vertrouwen, maar ook goed voor de Belgische competitie.”