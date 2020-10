Engelsman Anthony Taylor fluit duel tussen Club en Lazio

Champions League Matchwin­naar Charles De Ketelaere: “Tot dusver het mooiste moment in mijn carrière”

20 oktober “Hier had ik voor getekend”, reageerde matchwinnaar Charles De Ketelaere voor de camera van VTM Nieuws. “Je ziet: als we blijven voetballen, dan komen de kansen. We bleven erin geloven. Dit is het mooiste moment tot dusver in mijn carrière. Het is top dat we hier kunnen winnen. Door dat afstandsschot kreeg Zenit een boost, maar we zijn blijven gaan. Dat is het belangrijkste. Zenit is een sterk team, al hebben ze ook wat minpunten. Die hebben we proberen uitbuiten. We kunnen altijd van iedereen winnen. Wie ik het eerst ga bellen als we op de bus zitten? (grijnst) Mijn vriendin en mama.”