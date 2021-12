En dan waren zij er nog niet bij: ook op de tribunes is het sterren spotten was het Parc des Princes

Aan sterren geen gebrek in Parijs. Op het veld, maar ook ernaast. Paris Saint-Germain moest het immers nog zonder een paar van zijn vedetten doen tegen Club Brugge. Neymar (enkel), die tot half januari out zal zijn, en Julian Draxler, die naar verwachting begin 2022 zal terugkeren, zitten in de ziekenboeg. En voor Sergio Ramos geldt eigenlijk hetzelfde. De Spanjaard is al even out met “spiervermoeidheid”.