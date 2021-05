Emotionele Guardiola na kwalificatie: “Ik wil Kompany en co bedanken om ons naar een hoger te niveau te stuwen”

Champions LeaguePep Guardiola is sinds 2016 trainer van Manchester City. De Spanjaard slaagde er met de Engelse topclub steeds niet in de finale van de Champions League te halen, tot gisteravond dus. Manchester City won met 2-0 van Paris Saint-Germain en maakt zich op voor een eindstrijd tegen Chelsea of Real Madrid. Na de wedstrijd had Guardiola onder meer een bedankwoordje voor ex-speler Vincent Kompany in petto.

“Ik ben ongelooflijk trots”, zei Guardiola in een eerste reactie. “We staan in de finale van de Champions League en we staan op het punt de Engelse titel binnen te halen. Paris Saint-Germain had FC Barcelona en Bayern München uitgeschakeld en ze hadden nu niets te verliezen. Het was een zware avond, het ging niet vanzelf.”

Voor City is het de eerste finaleplaats ooit. Eindelijk, zou je denken, want de eigenaars uit Abu Dhabi moesten lang wachten om hun oliedollars vertaald te zien in Europees succes. “Wat we de laatste vier jaar gedaan hebben, is ongelooflijk”, aldus Guardiola. “De Champions League is het moeilijkste toernooi en de finale bereiken was heel lastig. We verdienen het om hier te staan.”

Guardiola nam na de zege tegen PSG ook de tijd om de ex-spelers van City te bedanken, onder andere Vincent Kompany. “Joe Hart, Kompany en David Silva hebben ons naar een hoger niveau gestuwd. Deze finaleplaats is ook hun verdienste.”

Riyad Mahrez maakte beide doelpunten. Een week eerder was hij in de met 2-1 gewonnen uitwedstrijd ook al een keer trefzeker. “We hebben erg weinig weggegeven. Ook daarom staan we in de finale. We hebben nog één overwinning nodig om kampioen te worden, daarna concentreren we ons op de finale van de Champions League.”

