“Élk punt is een stunt. In Leipzig krijgt Club te maken met energieke jongens, niet met arrogante mannen uit Parijs”

Champions League ONS RAPPORT. “Toppresta­tie voor het oog van de ganse wereld”: twee spelers krijgen 9, niemand minder dan 7

16 september Meer dan een opsteker voor het Belgische voetbal: Club Brugge dat de sterren van PSG, met ‘MNM’ voor het eerst in de basis, in bedwang houdt in de Champions League. Meer zelfs: afgaande op de statistieken, kon Club de wedstrijd ook zomaar winnen. Dat schreeuwt om een sterk spelersrapport. Twee spelers mogen terugkijken op een fantastische partij en worden beloond met een 9, vier Bruggelingen mogen met een 8 naar huis.