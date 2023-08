Einde van Genkse Champions League-droom: tienkoppig Servette zadelt Limburgers met ferme kater op na strafschoppen

KIJK. Genk geraakt na 120 minuten niet voorbij Servette

Allesbehalve zomerweer dezer dagen in België, maar toch begonnen Genk en Servette onder een stralend zonnetje aan hun terugmatch in de tweede voorronde van de Champions League. Na de 1-1 in Genève was alles nog speelbaar.

De zon was geen voorteken voor een voorspoedige start van de thuisploeg. Servette-spits Crivelli ging al na enkele minuten veel te hard door op de enkel van Heynen. Crivelli mocht (na een VAR-tussenkomst) al gaan douchen, Heynen werd afgevoerd.

Met een man meer wist Genk niet te flitsen, maar na een overtreding op Muñoz kon Trésor vanop de stip dan toch de score openen. Het feestje was van korte duur, want nauwelijks een handvol minuten later dwarrelde een vrije trap van Servette via Tolu in het doel van Vandevoordt.

Vrancken zag dat er iets moest gebeuren en vuurde zijn troepen stevig aan voor het begin van de tweede helft. De thuisploeg kwam met het mes tussen de tanden uit de kleedkamer en duwde de bezoekers terug. Mét resultaat: Tolu buffelde een piekfijne assist van Trésor hard binnen.

Genk leek onder stoom, maar weer kon het z’n voorsprong niet vasthouden. Cognat splijtte de zee, Antunes bediende Bedia en die duwde van dichtbij binnen. Servette alweer uit het niets langszij. Een tweede koude douche voor de Limburgers. Ait El Hadj en Tolu kregen nog kansen op de 3-2, maar misten. En dus gingen we naar verlengingen.

In die verlengingen bleef Genk op zoek gaan naar het verlossende doelpuntje, maar dat kwam er niet - Servette overleefde. Strafschoppen moesten dus beslissen over winst en verlies. In de penaltyreeks miste Hrosovsky al snel voor Genk, terwijl Servette feilloos trapte. De huizenhoge misser van Tolu bleek de doodsteek.

De Genkse Champions League-droom ligt aan diggelen - een ferme kater tegen tien man -, maar er is wel nog het vangnet van de Europa League. Daarin neemt Genk het in de derde voorronde op tegen het Griekse Olympiakos.

KIJK. De strafschoppenserie die Genk de das omdeed

bekijk belangrijke updates Rodelin scoort: 1-4 Rodelin maakt het af. Genk is uitgeschakeld. Tolu mist: 1-3 Tolu trapt huizenhoog over. Genk op de rand van de uitschakeling. Severin scoort: 1-3 Heerlijke trap van Severin. Servette heeft voorlopig weer een dubbele buffer. Cuesta scoort: 1-2 Mall zit erbij, maar Cuesta komt met de schrik vrij. Genk leeft nog. Guilleminot scoort: 0-2 Guilleminot stuurt Vandevoordt de verkeerde kant uit. De volgende moet eigenlijk al binnen. Hrosovsky mist: 0-1 Mall duikt naar de goeie hoek, maar 't is niet eens nodig: Hrosovsky mikt naast. Touati scoort: 0-1 Touati nagelt de bal heerlijk onder de lat binnen. Vandevoordt is kansloos. Tweede verlenging afgefloten Nee, in de verlengingen zijn de inspanningen van Genk ten spijt geen doelpunten meer gevallen. Strafschoppen! Nicolas Vouilloz wordt vervangen door Ronny Rodelin Hoekschop Genk Fadera wil buitenom bij Vouilloz, maar die haalt de voorzet er goed uit. Het komt hem wel op krampen te staan. Bonsu Baah gekraakt Bonsu Baah straalt enorm veel dreiging uit. Hij komt opnieuw naar binnen voor een schot, maar dat is dit keer gekraakt en gaat naast. Gele kaart voor Nicolas Vouilloz Kopballetje Cuesta Genk blijft wel proberen. Cuesta zet z'n hoofd tegen een voorzet, maar het kopballetje is te zwak om Mall te verontrusten. Joseph Paintsil wordt vervangen door Christopher Baah Start tweede verlenging Matías Galarza wordt vervangen door Aziz Ouattara Mohammed Timothé Cognat wordt vervangen door Gaël Ondoua Schot Bonsu Baah Vrancken heeft Bonsu Baah tussen de lijnen gegooid en het 18-jarige talent laat zich meteen zien. Hij komt goed naar binnen vanop rechts en haalt uit met links, Mall pareert. Start tweede verlenging De tweede verlenging begint. Als we nu geen doelpunten meer krijgen, komen er strafschoppen. Eerste verlenging afgefloten Het eerste extra kwartier zit erop. Er resten nog vijftien minuten alvorens we naar strafschoppen gaan.

