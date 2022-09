Een terugkeer in mineur: Lewandowski mist reuzenkans en ziet zijn ex-ploeg aan het langste eind trekken

Bayern-Barcelona stond in het teken van de terugkeer van Lewandowski naar de Allianz Arena. De Pool was duidelijk onder de indruk van de omstandigheden, want hij wrong in de eerste periode een reuzenkans de nek om. Hij werd afgezonderd voor het doel van Neuer, maar tikte het leer onbegrijpelijk net over de lat. Normaal mist Lewandowski dit niet. Na die unieke mogelijkheid bleef Barcelona naar voren trekken. De Spanjaarden verdienden een doelpunt, maar zowel Pedri als Raphinha konden de netten eveneens niet doen trillen. Bayern kwam er amper aan te pas voor de rust. Maar de thuisploeg ging toch met een brilscore de kleedkamers in.