“Een tactische keuze”: Pep Guardiola verklaart wissel misnoegde De Bruyne, City telt Bayern München al in heenwedstrijd uit

Het tempo lag meteen hoog in het Etihad Stadium. Op het kwartier waren ‘The Citizens’ voor het eerst dicht bij de 1-0. Bayern-doelman Sommer wachtte te lang om de bal weg te werken, waardoor Haaland er nog even tussenzat. Maar onvoldoende om de 1-0 in doel te werken. Niet veel later trapte de Noorse topspits iets te overhaast bij een grote schietkans.

Wissel De Bruyne

Iets na het uur wilde De Bruyne de bal binnenhouden, maar hij maakte een schuiver en blesseerde zich zo (licht) aan de enkel. Even betrad hij opnieuw op het veld, maar Guardiola haalde hem toch naar de kant. Aanvaller Julián Álvarez kwam in zijn plek. “Bayern kwam sterk uit de kleedkamer en was in de eerste twintig minuten na de pauze gewoon sterker dan wij. Ik greep in en de wedstrijd kantelde”, vertelde Guardiola over de wissel van De Bruyne. “Het was puur een tactische keuze. We hadden verse energie nodig. Als coach moet ik beslissingen nemen. Dat is ook mijn grootste kwaliteit.”