Een statistiek die doet dromen: van alle clubs die met 6 op 6 begonnen, overwinterde liefst 89% in Champions League

Champions League Onze chef voetbal ziet hoe Club mede dankzij de spotgoed­koop­ste 2,8 miljoen casht: "Daarmee kan je 14 Sylla's kopen”

Feest op Jan Breydel. Club Brugge stond er op D-day. In werkmanskleren, dat wel. Maar wat moest, werd gedaan: een 1-0-zege tegen Bayer Leverkusen. Onze chef voetbal Niels Poissonnier zag een onverwachte held: Abakar Sylla. “Met voorsprong de spotgoedkoopste die tegen Bayer Leverkusen tussen de lijnen stond. Eén keer winnen in de Champions League levert je 2,8 miljoen euro op. Daarmee kan je veertien(!) Sylla’s kopen. Say no more.”

8 september