Een poule met City, Real en AC Milan? Dit zijn de mogelijke tegenstanders als Antwerp zich plaatst voor Champions League

Antwerp moet zich vanavond voorbij AEK Athene knokken om een plaats in de Champions League te veroveren. Slaagt de Great Old in die missie, dan gaat het morgenavond in Monaco de trommels in voor de loting van de groepfase. Een eerste blik op de mogelijke tegenstanders leert dat een ‘poule des doods’ perfect mogelijk is.