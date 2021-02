Een play-off systeem zoals in de NBA, nog meer miljoenen voor onze kampioen: alles wat u moet weten over de nieuwe Champions League vanaf 2024

Champions LeagueDe Belgische clubs worden deze week ingelicht over het hervormingsvoorstel van UEFA voor de Champions League vanaf 2024. In het plan dat op tafel ligt (en als we niet uit de top tien van de UEFA-ranking vallen), is de Belgische kampioen ook vanaf 2024 rechtstreeks geplaatst voor de Champions League én dat zou onze kampioen nog ettelijke miljoenen euro’s méér kunnen opleveren dan nu het geval is. Alle vragen over het nieuwe format beantwoord.