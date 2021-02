Een ongelukkige owngoal in Madrid, een knotsgek duel tegen Tottenham en Monaco-sensatie Kylian Mbappé: waar het de voorbije jaren fout liep voor City in de CL

Manchester City‘t Lijkt wel nu of nooit voor Manchester City in de Champions League. Morgen beginnen De Bruyne & co aan het echte werk met een uitmatch bij Borussia Mönchengladbach. Een op papier haalbare kaart, maar een terugblik op het Europese parcours van de voorbije jaren leert dat ze zich in Manchester ook tegen de ‘mindere goden’ maar best niet te snel rijk rekenen.

2011-12 & 2012-13 - Groepsfase

De twee eerste avonturen van City in de Champions League waren er van korte duur. In 2011-2012 gingen de Citizens, toen nog onder het bewind van Roberto Mancini, ten onder in een groep met Bayern, Napoli en Villarreal. Een jaar later slaagde Manuel Pellegrini er dan weer niet in om zijn team te laten overleven in een poule met Real, Ajax en Dortmund. Een dramatische campagne was dat, want City eindigde troosteloos laatste met drie schamele puntjes.

Volledig scherm Roberto Mancini als coach van Manchester City. © EPA

2013-2014 & 2014-2015 - Laatste 16

De twee jaargangen daarop lukte het wel om de groepsfase door te komen, maar dan kwamen Vincent Kompany en dezijnen twee keer FC Barcelona tegen. De eerste keer werd er in Camp Nou verloren met 2-1 terwijl Barça met 0-2 kwam winnen in het Etihad, de tweede krachtmeting wonnen de Catalanen eerst thuis met het kleinste verschil om dan in Manchester te gaan zegevieren met 1-2.

Volledig scherm Een beeld uit de terugmatch in 2015: City-aanvoerder Kompany probeert Lionel Messi af te stoppen. © AP

2015-2016 - Halve finales

De beste prestatie tot dusver van Man City op het kampioenenbal - de eerste keer mét Kevin De Bruyne ook, trouwens. Deze keer riep Real Madrid, die andere Spaanse grootmacht, hen een halt toe in de halve finales. Een owngoal van verdedigende middenvelder Fernando, die in Bernabéu een voorzet van Bale nogal ongelukkig beroerde, sloeg de CL-droom aan diggelen. Een dreun die andermaal aankwam in Manchester, en in de zomer die volgde werd coach Pellegrini bedankt voor bewezen diensten - alles moet wijken voor die Europese oppergaai.

Volledig scherm Kevin De Bruyne baalt nadat een owngoal van Fernando (op de achtergrond) zorgde voor de uitschakeling. © REUTERS

2016-2017 - Laatste 16

Enter Pep Guardiola, maar ook in zijn eerste seizoen ging het al snel fout op het hoogste Europese podium. In de heenmatch van de 1/16e finales werd er met 3-1 verloren in het Stade Louis II van Monaco, waarna een knotsgekke 5-3-zege in eigen huis niet meer mocht baten. Met de groeten ook van Kylian Mbappé, die zowel in de heen- als in de terugmatch scoorde.

Volledig scherm Kylian Mbappé, toen nog bij Monaco, viert een van z'n goals tegen Man City. © Photo News

2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020 - Kwartfinales

De voorbije drie jaargangen strandde City in de kwartfinales. Eerst bleek Liverpool te sterk (heen 1-2-verlies, terug 3-0-nederlaag), het jaar nadien haalde Tottenham het (heen 4-3-winst, terug 1-0-verlies). Vorig seizoen, toen de kwartfinales in één wedstrijd werden afgewerkt ten gevolge van de coronacrisis, trokken een beresterke Jason Denayer en een supperefficiënt Lyon met 1-3 aan het langste eind.

Volledig scherm Jason Denayer kreeg lof na zijn erg sterke prestatie tegen Man City. © AFP