“Een nachtmerrie, Club Brugge werd compleet overklast”: 'oorwassing' van blauw-zwart blijft niet onopgemerkt in Europa

BILD: “Al na de 0-1 grote frustratie bij thuisploeg”

“’Brugge zien en sterven’, zo gaat het in een filmdrama. Maar voor Leipzig is hun hoop op Europese overwintering na hun bezoek aan Brugge net weer heel levendig", schrijft het Duitse BILD. “RB ging met 0-5 winnen. Een doelpuntenfestival en vooral een knappe reactie die plots een derde plek in de groep oplevert. Leipzig speelde zeer sterk, zelfs zonder coach Jesse Marsch en keeper Peter Gulacsi. Bij de thuisploeg was de frustratie groot, zelfs al na de 0-1 van Nkunku. Er werd bier naar de juichende spelers gegooid en Gvariol werd zelfs geraakt. Maar het bracht Leipzig niet van de wijs: ze stoomden nadien gewoon door. ‘We willen de Europa League winnen’, zei Forsberg na de match. Wel, de eerste stap is gezet.”

Volledig scherm © Bild

Die Welt: “Brugge was niet opgewassen tegen de hoge pressing”

“Corona, blessureleed of de - tot vandaag - zeer zwakke Champions League-campagne. De sterren stonden niet bepaald goed voor RB Leipzig voor de trip naar België. Maar de gelegenheidsploeg die aan de aftrap kwam in Brugge trok er zich niks van aan. Vanaf het begin controleerden de bezoekers de wedstrijd. De Bruggelingen, die bij winst zelfs nog kans maakten op de knockoutfase van de Champions League, waren niet opgewassen tegen de hoge pressing van de Saksen. In de eerste helft kregen de Belgen zelfs geen enkele duidelijke kans om te scoren. Nkunku en co legden de Brugse fans in het Jan Breydelstadion het zwijgen op.”

Volledig scherm . © Die Welt

Süddeutsche Zeitung: “Leipzig ontmantelde Club Brugge”

“RB Leipzig, geplaagd door de coronachaos, ontmantelde Club Brugge en hield zo de laatste kans op Europese overwintering in leven”, schrijft de Süddeutsche Zeitung. “De Duitse vicekampioen, gecoacht door Achim Beierlorzer, overklaste de Belgische kampioenen compleet en won vooral het levensbelangrijke rechtstreekse duel om de derde plaats in groep A. Het was overigens de grootste zege van Leipzig ooit in de Champions League.”

Volledig scherm . © Süddeutsche Zeitung

L’Équipe: “Club is verpletterd”

Ook buiten Duitsland krijgt de stevige zege van Leipzig aandacht. “Leipzig verpletterde Club Brugge en redt zo zijn Champions League-eer”, schrijft de Franse sportkrant L’Équipe. “De overwinning, met twee doelpunten van Nkunku en Forsberg, geeft de Duitsers hoop op een plaats in de Europa League en stuurt PSG naar de laatste 16 van de UEFA Champions League, ondanks het 1-2 verlies bij City.”

Het Nederlandse De Telegraaf heeft het over “oorwassing voor Brugge”. “Club Brugge beleefde in eigen huis een nachtmerrie van een eerste helft”, schrijven onze noorderburen. “Christopher Nkunku en Emil Forsberg (strafschop) zorgden ervoor dat de stand na ruim een kwartier al 0-2 was. Daarmee was het nog niet gedaan, want via André Silva en weer Forsberg was die score bij rust verdubbeld. Brugge, met Noa Lang en Bas Dost in de basis, zal blij geweest zijn dat de gasten na de pauze gas terugnamen.”

Volledig scherm © EPA

