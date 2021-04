Een muur op CL-niveau bouwen voor dummies: “Ook al is het een natuurlijke reflex, een speler mag zich nóóit wegdraaien”

Champions LeagueHet winnende doelpunt van Manchester City tegen PSG is voer voor debat. Riyad Mahrez krulde een vrije trap door de muur binnen, terwijl ze bij de Parijzenaars nog net geen mortel gebruikten om hun muur dicht te metselen. Hoe kan het dat er op dit niveau dan toch gaten ontstaan? Ex-Rode Duivels Philippe Vande Walle en Eric Van Meir leggen uit. “Een bal door de muur is een nachtmerrie voor elke keeper.”

Manchester City nam gisteren een serieuze optie op de finale van de Champions door met 1-2 te gaan winnen bij Paris Saint-Germain. Riyad Mahrez legde twintig minuten voor affluiten de eindstand vast, nadat Kevin De Bruyne eerder de gelijkmaker scoorde. Het doelpunt van Mahrez, een vrije trap dwars door de muur van de Parijzenaren, werd (en is) een hot topic. De Franse sportkrant L’Équipe wijdde er zelfs haar hele cover aan.

Wat liep er nu verkeerd met de PSG-muur? “Het is heel simpel”, schetst ex-doelman Philippe Vande Walle de situatie. “Eerst plaatste Man City zélf een andere muur om het zicht van doelman Navas te belemmeren. Nadien ontstond er een opening tussen Paredes en Kimpembe, waardoor de bal door de muur ging. En dat zou niet mogen. Waarom zet je dan een muur? Het woord zegt het zelf: muur. Daar mag niets doorkomen.”

Volledig scherm “Au pied du mur”, klonk het op de voorpagina van L'Équpie. Een woordspeling: PSG moet nog een hele berg beklimmen, er wacht Neymar en co een loodzware opdracht in het Etihad Stadium. © L'Équipe

In de herhaling valt te zien hoe Kimpembe zich wegdraaide en zo een opening creëerde. “Verdedigers moeten tegenwoordig opletten met hun handen en armen, want er wordt bij hands snel een strafschop gegeven. Dus beschermen ze zich niet al te vaak meer met de handen”, weet Vande Walle. “En als er dan een bal met een rotvaart in jouw richting komt, is het een natuurlijke reactie om jezelf weg te draaien.”

Oud-verdediger en ex-Rode Duivel Eric Van Meir treedt Vande Walle bij. “Je houdt normaal gezien één arm omhoog om je hoofd te beschermen en één als schild voor je onderbuik of edele delen, maar je weet natuurlijk nooit waar de bal heen gaat. Plots komt er een raket vanop amper 9,15 meter afstand op je afgevlogen en dan is het uiteraard een natuurlijke reflex om je - al is het maar een kwartslag - weg te draaien.”

Quote De meest ideale muur springt of draait niet echt, maar veert op zodanig dat alle spelers in de muur nog net met de toppen van hun tenen op de grond staan. Eric Van Meir

“Zo’n bal die door een muur schiet is natuurlijk een nachtmerrie voor elke trainer of keeper”, aldus Van Meir. “Als doelman probeer je die afweer zo breed te maken. Ik denk dat in dit geval Mahrez ook wat geluk heeft gehad. Het was wellicht zijn bedoeling om de bal rond de muur te krullen en dan draait er zich toch eentje in de muur weg op de plaats waar zijn schot komt. Een spijtige samenloop van omstandigheden voor PSG in dit geval.”

Na afloop kreeg PSG-doelman Keylor Navas kritiek, maar daar is Vande Walle het - net als Van Meir - niet mee eens. “De fout ligt bij de speler die de bal doorlaat. Navas had daar helemaal niet op gerekend. De doelman is in 90% van de gevallen kansloos bij zo’n situatie”, weet de ex-doelman. “Een bal mag nooit door de muur en een speler mag zich eigenlijk nooit wegdraaien. Geen excuses dus, ook al is het een natuurlijke reflex.”

“De meest ideale muur springt niet echt, maar veert op zodanig dat alle spelers in de muur nog net met de toppen van hun tenen op de grond staan”, weet Van Meir. De ex-Rode Duivel ziet ook hoe steeds meer ploegen een speler achter de muur laten neerliggen om snoodaards die het met een lage vrije trap proberen te slim af te zijn. “Ik zie er eerlijk gezegd het nut niet van in”, zegt hij.

“Ik heb in al die tijd dat ze dit proberen nog niet één keer een verdediger liggend een vrije trap weten stoppen. Er is ooit eens een ploeg mee begonnen en de rest kopieert dat nu.” Vande Walle deelt grotendeels Van Meirs mening. “Wat ik van ‘muurligger’ Verratti vond? Ik snap dat sommige coaches een speler achter de muur leggen. Dat heeft wel al een keer zijn waarde bewezen, maar in dit geval was het compleet nutteloos.”

Van Meir: “Een gat in de muur... Het is de eerste en ook de laatste keer niet dat het zal gebeuren.”

Ronaldo draaide zich onlangs ook weg (met een doelpunt als gevolg):

