Een “alien” volgens zijn ploegmaats: maak kennis met het piepjonge PSG-talent Warren Zaïre-Emery

“We zijn al een tijdje niet zo goed bezig. Het is tijd dat we ons herpakken en de komende matchen beter doen. We moeten altijd het beste van onszelf willen geven.” Neen, het was geen ervaren routinier die deze woorden sprak na de 3-1-nederlaag van PSG tegen Monaco afgelopen weekend. Wel een 16-jarig broekje dat nog maar net komt piepen. Een verdedigende middenvelder van 1m78 die durft zeggen waar het op staat, zelfs in een ploeg vol wereldsterren.

Warren Zaïre-Emery had als doelpuntenmaker tegen Monaco overigens recht van spreken. Sinds hij dit seizoen zijn kans krijgt van coach Christophe Galtier breekt hij het ene clubrecord na het andere. Jongste speler ooit voor PSG, jongste doelpuntenmaker. Op Champions League-niveau was hij in de groepsfase in oktober de zevende jongste debutant ooit met z’n 16 jaar en 7 maanden. Onder meer Youri Tielemans (16 jaar, 4 maanden) en Celestine Babayaro (16 jaar, 2 maanden) stonden op jongere leeftijd wel al in de basis.

In Brugge kennen ze het jeugdproduct van PSG al langer. In de Youth League haalde hij z’n ploeg eigenhandig uit de penarie met een man minder bij een 0-2-achterstand. Zaïre-Emery kwam van de bank, scoorde een goal en een assist en lag daarmee aan de basis van een 3-2-overwinning waardoor PSG nog kon doorstoten naar de knock-outfase. De middenvelder is bovendien ook vaste klant in de Franse jeugdselecties, waar hij zich laat opmerken als box-to-box-speler.

De jongen die nog geboren moest worden toen ploegmaats Lionel Messi en Sergio Ramos al Champions League-voetbal speelden, begon al op zijn vierde te voetballen. Zijn vader schopte het tot in de Franse tweede klasse, maar had één voorwaarde: de kleine Warren moest zijn schoenen kunnen knopen alvorens zich aan te sluiten bij FCM Aubervilliers, een plaatselijk ploegje uit een voorstad in Parijs. Zo gezegd, zo gedaan. De kleine Warren liet al snel zijn talent opmerken, waarna hij zich op zijn 8ste aansloot bij PSG.

Eén van zijn jeugdtrainers omschreef Zaïre-Emery in de Franse pers treffend als een ‘brandblusser’. “Het was zelfs nefast om hem in de ploeg te hebben. De rest nam daardoor zijn taken te makkelijk op omdat hij alle steken van zijn ploegmaats opraapte. Ik moest die jongens er geregeld op wijzen dat Warren geen brandweerman was die overal brandjes kon blijven blussen”, aldus Bafode Diakite.

Zijn huidige coach Philippe Galtier loopt ook hoog met het talent op. “Hij moet gewoon spelen. Als een 16 of 17-jarige zijn plaats meer verdient dan anderen, dan krijgt hij zijn plek in de ploeg.” Zelfs zijn rechtstreekse concurrenten voor een basisplaats zijn onder de indruk. Collega-middenvelder bij PSG Vitinha noemde Zaïre-Emery naar verluidt “een alien” bij zijn makelaar Jorge Mendes. Hoog tijd om hem dus aan het werk te zien.

