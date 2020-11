Eden Hazard wijst Real de weg tegen onmachtig Inter dat in de steek wordt gelaten door Arturo Vidal, volg hier de nabeschouwing

Champions LeagueReal Madrid heeft op het veld van Inter de volle buit gepakt. In een gezapige partij werd het 0-2. Eden Hazard opende al in de zevende minuut de score. Arturo Vidal hypothekeerde de kansen van Inter met een domme rode kaart.

Minuut 86 in San Siro. Romelu Lukaku loopt in gestrekte draf van het veld. Ontgoocheld. Hij wordt gewisseld door Christian Eriksen. Lukaku heeft zich allesbehalve kunnen tonen in de levensbelangrijke wedstrijd tegen Real Madrid.

Een onmachtig Inter was het. Het speelde al niet overtuigend en Arturo Vidal fnuikte de kansen van de nerazzurri nog wat meer op het halfuur. De Chileen was ervan overtuigd dat hij een strafschop verdiende voor een tikje van Varane, maar ref Anthony Taylor had daar geen oren naar. Vidal ging zo fanatiek verhaal halen bij de scheidsrechter waardoor die prompt twee keer geel trok in één minuut. Vidal van het veld. Real in een zetel.

Want de Koninklijke stond ondertussen al op 0-1.

Hazard

25 oktober 2017. Dan scoorde Eden Hazard voor het laatst in de Champions League. Twee keer nog zelfs, tegen AS Roma. Tegen Inter maakte hij na nauwelijks zeven minuten komaf met die kwalijke statistiek. Barella haalde Nacho neer. Hazard nam bij afwezigheid van Sergio Ramos met plezier de honneurs waar. Strak in de rechterhoek.

Hazard speelde degelijk, fluks en straalde voetbalplezier uit. Thibaut Courtois stond pal op de zeldzame pogingen van Inter. Romelu Lukaku was onmachtig. Hij werd nooit in stelling gebracht en kon geen vuist maken tegen de verdediging van Real.

Rodrygo verdubbelde via de teen van Hakimi nog de score halfweg de tweede helft en zo springt Real Madrid naar de tweede plaats in groep B. Inter ziet de kansen om nog te overwinteren in de Champions League herleid tot quasi nul.

Mathematisch kan het nog.

Stand in groep B na vier wedstrijden

1. Borussia Mönchengladbach - 8

2. Real Madrid - 7

3. Shakhtar Donetsk - 4

4. Inter - 2

