Eden Hazard vanavond nog eens in de basis bij Real: do or die tegen Sheriff Tiraspol?

Het is nagenoeg zeker: Eden Hazard komt vanavond met Real Madrid aan de aftrap in de Champions League-wedstrijd tegen Sheriff Tiraspol. Hazard zat twee opeenvolgende wedstrijden op de bank. In Madrid kijkt niemand daar nog van op; er is gistermiddag op de persconferentie niet één vraag gesteld aan Ancelotti over Hazard. Wat voor de socio letterlijk en figuurlijk een doordeweekse wedstrijd is, is voor de Rode Duivel een cruciaal duel.