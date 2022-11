Eden Hazard met spieroverlast niet op training Real daags voor wedstrijd tegen Celtic

Champions League De Bilde en Mulder halen superlatie­ven “ongezien” en “abnormaal goed” boven: “Geef Mignolet nu al maar de Gouden Schoen”

Mooier worden Europese avonden zelden. Club Brugge dat Atlético Madrid aftroeft in waar het zelf zo verschrikkelijk bedreven is: efficiëntie. 2-0. Bovendien goed voor 9 op 9. Dominant leider in de Champions League-poule. In de VTM-studio werden de superlatieven terecht bovengehaald. Gilles De Bilde: “Dit is ongezien. Abnormaal goed." En over Simon Mignolet: “Geef hem de Gouden Schoen.”

5 oktober