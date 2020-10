Droomstart voor Club: Dennis en De Ketelaere schenken blauw-zwart 1-2-zege bij Zenit!

Geen Noa Lang, wel Charles De Ketelaere in de basiself van Philippe Clement, die voor de rest geen verrassingen in petto had. ‘t Bleek in alle opzichten een uitstékende zet van de Club-coach. De Ketelaere speelde in steun van diepe man Dennis, maar door zijn afhaken in balverlies had hij een groot aandeel in het feit dat de opbouw van Zenit werd lamgelegd. Daardoor was de thuisploeg aangewezen op de lange bal richting Dzyuba, maar de boomlange aanvoerder kwam aanvankelijk nooit uit de zak van Mechele en Ricca. Onze landskampioen kon dus controleren, met één doelrijpe kans tot gevolg. Vanaken vond Vormer, waarna de aanvoerder de bal prinsheerlijk op het hoofd van zijn ingelopen maatje schilderde. Kerzhakov ranselde de bal echter van onder zijn dwarsligger, waardoor vooral Zenit niet mocht klagen dat het bij de rust 0-0 was.