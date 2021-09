Draw tegen OHL zal niet blijven hangen in Leipzig, zegt Rits: “Dit is een totaal andere competitie”

Het gelijkspel tegen OH Leuven is allerminst blijven hangen bij de centrale middenvelder. “Dit is een totaal andere competitie. In de Champions League hebben we een goed resultaat neergezet tegen Paris Saint-Germain en dat gaan we nu proberen te bevestigen in Leipzig. Over Leuven gesproken: dat hebben we de dag na de wedstrijd goed geanalyseerd en daar hebben we lessen uit getrokken.”

Tekenen voor een punt

Of Rits tekent voor een punt morgen? “Dat hangt af van het wedstrijdverloop, maar als je op verplaatsing in de Champions League een punt pakt dan is dat altijd goed. Dus als ik nu echt moest kiezen, dan zou ik er wel voor tekenen, ja. Leipzig is een fantastische ploeg met enorm veel kwaliteiten en enorm veel goeie spelers, dus er is geen ‘beste moment’ om hen te treffen. Oké, ze hebben een moeilijke start gehad, maar blijkbaar hebben ze dat toch rechtgetrokken dit weekend. Hoe dan ook geloven wij in ons eigen kunnen en we gaan er dan ook voor gaan.”

“Dit is gewoon één wedstrijd van de zes”, gaat Rits verder. “Het is een wedstrijd op verplaatsing en zoals ik zeg: een punt is goed, een overwinning nog beter. Het is een moeilijke groep, maar we zullen kijken hoe de wedstrijd verloopt en waar we eindigen.”

Volledig scherm Mignolet en Rits balen na het gelijke spel van afgelopen vrijdag. © Photo News