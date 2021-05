Drama voor Kevin De Bruyne en Pep Guardiola: onherkenbaar City ziet Chelsea triomferen in Porto

Ai, Pep toch. Landstitel, League Cup en eindelijk de sleutel tot de Champions League-finale gevonden in een vertrouwde elf. Om dan op de allergrootste avond het elftal doodleuk om te gooien. De tegenstander (lees: Tuchel, van wie hij dit seizoen drie keer verloor) dan toch weer zo hard in het Spaanse hoofd gekropen, dat twijfel de bovenhand nam. Even experimenteren met een City zonder nummer zes. Geen Fernandinho, talisman van de Citizens, of Rodri.

De Bruyne opnieuw op de negen, maar de offensieve animatie anders ingevuld met opnieuw het vertrouwen hersteld in Sterling - een seizoen lang achter de goeie vorm aangehold. Het plan werkte nooit. Een onherkenbaar City dreigde alleen via Sterling - slechte aanname na een lange bal van Ederson en via Foden, na een al te zeldzaam snuifje genialiteit van Kevin De Bruyne.

Ook na de pauze gaf Chelsea nauwelijks wat weg. Het ideale scenario tekende zich uit voor de Blues. Als Mahrez eindelijk dan toch eens zijn klasse kon tonen, lag Azpilicueta - nog zo’n krijger - in de weg. Tot overmaat van ramp viel ook De Bruyne uit, gebotst op machtsmens Rüdiger. De ingevallen Pulisic liet aan de overkant na de spanning weg te nemen. Mahrez kwam er nog het dichtst bij in minuut 97. Maar dit was de avond van Chelsea. De avond van Thomas Tuchel. Vorig jaar met PSG nog de finale verloren, vanavond wel aan het feest. Een drama voor Guardiolia, die van zijn in totaal amper 58 nederlagen nu al vijf keer verloor van Tuchel. Alleen nog maar de Champions League gewonnen met Lionel Messi in de ploeg. En een domper voor Man City natuurlijk. Nog steeds geen beker met de Grote Oren. Wat als? Wat als Guardiola bij zijn vaste elf was gebleven? Only Pep knows.