Drama voor Kevin De Bruyne en Pep Guardiola in Porto: onherkenbaar City ziet Chelsea triomferen - Kijk naar de nabeschouwing met Degryse & Mulder

Champions LeagueGeen glorie voor kapitein Kevin De Bruyne in Porto. In de steek gelaten door de onbegrijpelijke tactische keuze van Pep Guardiola. Nooit echt in de match. En zelfs helemaal uit de match (in het slechtste geval een jukbeenbreuk?) na een botsing met Duits graniet, genaamd Rüdiger. Alle lof voor Chelsea. Eens te meer uitgekookt in blok, met Kai Havertz goed voor de enige goal van de avond. Tweede Champions League-triomf voor de Blues, na ook die onvergetelijke avond in München 2012.

Ai, Pep toch. Landstitel, League Cup en eindelijk de sleutel tot de Champions League-finale gevonden in een vertrouwde elf. Om dan op de allergrootste avond het elftal doodleuk om te gooien. De tegenstander dan toch weer zo hard in het Spaanse hoofd gekropen, dat twijfel de bovenhand nam. Even experimenteren met een City zonder nummer zes. Geen Fernandinho, talisman van de Citizens, of Rodri.

De Bruyne opnieuw op de negen, maar de offensieve animatie anders ingevuld met opnieuw het vertrouwen hersteld in Sterling - een seizoen lang achter de goeie vorm aangehold. Het plan werkte nooit. Een onherkenbaar City dreigde alleen via Sterling - slechte aanname na een lange bal van Ederson en via Foden, na een al te zeldzaam snuifje genialiteit van Kevin De Bruyne.

Het pleit natuurlijk ook voor Chelsea dat het de City-machine aan banden kon leggen. ‘Tuchels blue army’. Een defensief en fysiek indrukwekkend blok. Met de Duitse centrale verdediger Antonio Rüdiger als verpersoonlijking van onverzettelijkheid. Alleen met Timo Werner wou het opnieuw niet lukken. Onhandig naast de bal, erna te zwak op Ederson. Maar wel succesvol in de omschakeling. Alweer. Vlak voor de pauze voltrok het vonnis zich voor City. Chilwell tot bij Mount, die heerlijk diep stak tot bij Havertz. Geen beter moment voor de Duitser (21) om zijn eerste Champions League-goal voor Chelsea te scoren.

Ook na de pauze gaf Chelsea nauwelijks wat weg. Het ideale scenario tekende zich uit voor de Blues. Als Mahrez eindelijk dan toch eens zijn klasse kon tonen, lag Azpilicueta - nog zo’n krijger - in de weg. Tot overmaat van ramp viel ook De Bruyne uit, gebotst op machtsmens Rüdiger. De ingevallen Pulisic liet aan de overkant na de spanning weg te nemen. Mahrez kwam er nog het dichtst bij in minuut 97. Maar dit was de avond van Chelsea. De avond van Thomas Tuchel. Vorig jaar met PSG nog de finale verloren, vanavond wel aan het feest. Een drama voor Guardiola. Nog steeds alleen de Champions League met Lionel Messi in de ploeg. Wat als? Wat als hij bij zijn vaste elf was gebleven? Only Pep knows.

