Dortmund bibbert tegen Sevilla, maar plaatst zich onder impuls van Haaland voor de kwartfinales

Het is niet dat ze het niet geprobeerd hebben, die van Sevilla FC. De Spanjaarden geloofden dat ze de scheve situatie konden rechtzetten in Dortmund. Een halfuur lang was Sevilla baas in Dortmund. Maar als je niet scoort, dan weet je dat Hij op de loer ligt. Dortmund veroverde de bal diep op de helft van Sevilla, Reus haalde de achterlijn en Haaland tikte simpel binnen. Zijn tweede van de avond volgde kort na rust vanop de strafschopstip na een aantal VAR-momenten. Bounou redde eerst nog de inzet van Haaland, maar was een fractie van een seconde te vroeg vertrokken en dus kreeg Haaland een herkansing. Het treiteren van de doelman achteraf was onnodig en niet netjes. Een jeugdzonde.