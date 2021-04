Doet hij het opnieuw? De Bruyne leidde Man City in 2016 met twee goals eigenhandig voorbij PSG

Champions League De Bruyne stap dichter bij droom: na 5 jaar staat City eindelijk weer in halve finales

15 april Make-over in vijf jaar tijd. De laatste keer dat Manchester City in de halve finales van de Champions League stond, zag het elftal er helemaal anders uit. De jongste in de basis van toen is nu de oudste vaste basisspeler. Een ‘trip down memory lane’ met Kevin De Bruyne. Jagend op Europese glorie.