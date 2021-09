Doet gelijkspel tegen Club Brugge PSG al twijfelen? “Begrijp niet waarom het mislukking is als we Champions League niet winnen”

Champions LeagueParis Saint-Germain is misschien wel de kandidaat bij uitstek om de Champions League te winnen. Met Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé zijn er weinig excuses om dat niet te zijn. Ander Herrera (32) is met plezier één van de harde werkers achter dat gouden trio: “Messi is de beste op elke positie. Behalve als keeper.”

Ander Herrera is bezig aan een sterk seizoen bij PSG. Achter die indrukwekkende aanvalslinie komt de Spaanse middenvelder uiteraard veel minder in de spotlights, maar dat legt hem geen windeieren. Tegen Club Brugge scoorde hij de openingstreffer, en ook in de Ligue 1 scoorde hij al drie keer. In een interview met het Spaanse Marca vertelt Herrera over ‘MNM’ en de Champions League-ambities van PSG.

Het gelijkspel tegen Club Brugge - op papier het zwakste team in groep A - zorgt voor een valse start bij het ambitieuze PSG, dat alles op alles zet om de Champions League te winnen. Herrera ziet niet in waarom er zo veel van hen wordt verwacht. “Ik begrijp niet waarom van andere grote teams niet wordt verwacht dat ze de Champions League winnen. We hebben achtereenvolgens de finale en de halve finale gespeeld, ik vind dat een ongelooflijke prestatie voor zo’n jonge club. Ik zie niet in waarom het een mislukking is als PSG de Champions League niet wint, dat is overdreven.”

‘MNM’

Met zijn vier doelpunten is Herrera samen met Mbappé clubtopschutter dit seizoen. Toch ziet hij zijn rol eerder lager op het veld. “De aanvallers maken het verschil voor ons. De andere spelers moeten hen dan helpen. Als we willen dat ze het verschil maken, kunnen we niet van hen verwachten dat ze elke wedstrijd 13 kilometer lopen. Ik doe dat dan wel, Wijnaldum, Gueye of Paredes ook.”

Een belangrijke vraag: wie gaat de penalty’s trappen bij PSG? “Dat is nog niet besproken. Eén ding is duidelijk: ik ga ze niet nemen. Maar dat gaat geen probleem vormen, die drie jongens hebben een goede band. Misschien wisselen ze af, of doen ze blad-steen-schaar. (lacht)”

Wie van de drie is nu eigenlijk de beste op training? “Kylian is de beste in de ruimtes, Neymar heeft het meeste verbeelding en Messi is de beste in al de rest”, weet Herrera. “Hoe Leo het spelletje begrijpt en weet wanneer welke bal te spelen. Hij is de beste linkerflank, de beste rechterflank... De beste in elke positie, behalve als keeper.”

