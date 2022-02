Dodelijk efficiënt Liverpool lijkt verdienstelijk Inter in heenmatch al helemaal uit te tellen

Champions LeagueLiverpool pakte als eerste Engelse ploeg 18 op 18 in de groepsfase van de Champions League, het won ook zijn heenwedstrijd in de achtste finales, tegen een nochtans goed voetballend Inter Milaan. Twee late treffers velden een hard verdict voor de ‘Nerazzurri’.

Hoogmis in de kathedraal van San Siro. Met Inter en Liverpool stonden de nummers twee uit de Serie A - met een match minder is Inter zelfs virtueel leider - en de Premier League tegenover mekaar. Twee coaches ook die positief attractief voetbal propageren. Jürgen Klopp staat voor ‘full gas’-voetbal, Simone Inzaghi laat de club die ooit onder Helenio Herrera het catenaccio praktiseerde vooruit voetballen.

Dat oogde niet alleen op papier veel belovend. De start was fel, aan een hoge intensiteit en een fors tempo, met twee teams die bij balverlies hoog druk probeerden te zetten. De eerste mogelijkheid was voor Inter. Lautaro Martinez brosseerde de bal richting doel, maar het schot van de Argentijn ging net naast het doel van Alisson Becker.

Liverpool reageerde meteen. Thiago Alcantara mikte de bal net over het doel van Handanovic, maar de eerste grote mogelijkheid was voor Sadio Mané. Op een uitstekende vrijschop van Robertson kopte de man die Senegal vanop de stip de Afrika Cup bezorgde net over doel. Een bal die tussen de palen had gemogen.

Het spel bleef lekker op en af gaan. ‘Good old’ Ivan Perisic snelde alles en iedereen voorbij op de linkerflank, Calhanoglu infiltreerde uitstekend en nam zijn voorzet in één tijd op de slof vanuit een scherpe hoek. Alisson Becker was geklopt, maar de deklat hield de ‘Reds’ overeind.

Maar naarmate de eerste helft vorderde, kreeg Liverpool overwicht. De 18-jarige Harvey Elliott vierde op de rechterflank zijn debuut in de Champions League, maar hij voetbalde alsof hij al jaren samenspeelde met Mané en Salah. Toch waren de laatste mogelijkheden voor rust voor Inter. Skriniar kopte een mogelijkheid naast, Dzeko miste op een uitstekende pas van Perisic de snelheid om Virgil van Dijk te verschalken.

Met de rust in zicht zakte het tempo. Onvermijdelijk, gezien de intensiteit er gevoetbald werd. Maar na een kwartiertje pauze sloeg het vuur weer in de pan. Het was nu Inter dat de forcing voerde. Liverpool moest achteruit. Lautaro Martinez en Dzeko zorgden voor dreiging. De Bosnische spits scoorde zelfs, maar werd terecht afgevlagd wegens buitenspel.

Klopp achtte de tijd rijp om te wisselen. Sadio Mané maakte plaats voor Luis Diaz, die deze winter Porto inruilde voor de Merseyside. De fijnbesnaarde Colombiaan zorgde meteen voor dreiging, maar Handanovic verschalken zat er ook voor hem niet in. Zo bleven goals het enige manco in een wedstrijd die heel genietbaar was.

Liverpool leek gaandeweg vrede te nemen met een gelijkspel, met de terugmatch op Anfield in het achterhoofd. Maar een kwartier voor tijd sloegen de ‘Reds’ toch toe. Robertson trapte een perfecte hoekschop naar de eerste zone, Firmino zette er zijn hoofd tegen en kopte de bal buiten het bereik van Handanovic in de verste hoek. Een treffer van Mo Salah deed even later de boeken toe.

