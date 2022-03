Dodelijk Chelsea, met Lukaku in bijrol, kent geen problemen met Lille en plaatst zich voor kwartfinale

Champions League Onthutsend zwak Barcelona krijgt rammel bij Bayern en mag het na nieuwjaar in de Europa League proberen

Ser o no ser, titelde Mundo Deportivo, een vooraanstaand Catalaans sportblad, vandaag. To be or not to be. Het werd uiteindelijk een zwarte dag voor FC Barcelona, dat zoals verwacht voor het eerst in 21 jaar niet doorstoot naar de tweede ronde van de Champions League. De Catalanen hadden nood aan een zege op het veld van Bayern München opdat Benfica niet over hen zou wippen, maar dat gebeurde niet. Meer nog, al voor de pauze was de match gespeeld, na goals van Müller en Sané. Al snel na de pauze maakte Musiala het helemaal af.

8 december