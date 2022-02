“Dit Man United is niet om aan te zien. Zoiets krijg je toch niet uitgelegd?”: Marc Degryse sabelt Ronaldo en co neer

Champions League De Bruyne start tegen Leipzig, krijgt ook Origi nog eens z’n kans in de basis bij Liverpool?

Twee Belgen bij Manchester City tegen RasenBallsport Leipzig. Kevin De Bruyne staat aan de aftrap, youngster Romeo Lavia maakt deel uit van de selectie. “De Covid-besmetting van Kevin was een tegenvaller”, zegt Guardiola. “Hij was net aan het groeien. Tegen Leipzig start hij. We zullen zien hoeveel minuten hij aankan, want corona kruipt in het lijf. Kevin hoeft mij niets te bewijzen. Hij moet het gewoon voor zichzelf doen. Zoals hij de voorbije vijf-zes jaar om de drie dagen heeft gedaan. Er is stevige concurrentie in het team.” De Bruyne was veertien dagen out met Covid.

6 december