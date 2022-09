“Dit is wie ik mijn hele leven zal zijn”: Erling Haaland, die maar blijft scoren bij Man City, houdt van bomen zagen en met tractors rijden

Champions LeagueTractors, rap en goals. ‘t Zijn maar enkele termen die Erling Haaland (22) typeren. Na een blitzstart in de Premier League (tien goals in zes matchen), trok hij die lijn in de Champions League met drie goals in twee matchen vlotjes door. Met een parel van een winner tegen z’n ex-ploeg Dortmund als (voorlopig?) orgelpunt. Een blik op zijn opvallende hobby’s in de Noorse Jæren, en het risico dat de Citizens in huis haalden. “Ik ben geen boer, maar...”