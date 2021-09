“Dit is een nachtmerrie”: Spaanse kranten ongenadig hard voor Koeman na vernedering in Portugal, Nederlander wil niet over wankele positie praten

Champions League“Een harde nederlaag”. Dat concludeerde trainer Ronald Koeman na het pijnlijke optreden van Barcelona bij Benfica (3-0) in de Champions League . De Catalaanse club is na twee groepsduels nog puntloos. “Neen, de Champions League gaan we niet winnen”, sprak de Nederlandse trainer, wiens stoel steeds steviger wankelt. De Spaanse pers is vanmorgen alvast bikkelhard.

Over zijn eigen, wankele positie bij Barcelona wilde Koeman liever niet praten. “Als de mensen binnen de club de situatie niet herkennen, zal het een probleem zijn voor mij.”

Koeman benadrukte dat hij er zelf nog wel vertrouwen in heeft. “Ook in deze wedstrijd heb ik gezien dat we over een lange periode heel goed voetbal spelen. Maar we hebben op dit moment niet echt het geluk en ook niet de echte klasse voorin om het verschil te maken. En dat heeft Barcelona altijd gehad. En dat is nu minder. We missen natuurlijk ook nog steeds een aantal aanvallers. We hadden hier niet eens een rechtsbuiten, en dat in een selectie van Barcelona. Ik vind het allemaal niet zo vreemd hoor.”

Quote We kregen vier opgelegde kansen en als je die dan niet maakt en zij maken de tweede, dan loopt het af zoals het nu is gebeurd. Ronald Koeman

Koeman zei hij dat hij lange tijd met een heel goed gevoel naar de wedstrijd in Lissabon had gekeken. “We verdedigen slecht bij die eerste goal in de 3de minuut, maar daarna heb ik een heel goed Barcelona gezien, misschien wel tot de 2-0", doelde hij op de treffer van Rafa Silva in de 69ste minuut. “We kregen vier opgelegde kansen en als je die dan niet maakt en zij maken de tweede, dan loopt het af zoals het nu is gebeurd. We kwamen te kort.”

Koeman, die afgelopen zondag met Barcelona wel nog met 3-0 won van Levante, wil koel blijven in de storm van kritiek die in Spanje ongetwijfeld weer zal losbarsten. “We leven in een wereld waarin er geen vertrouwen is als je verliest en als je wint is ineens al het vertrouwen weer aanwezig. Ik denk dat het erg opportunistisch is allemaal.”

Enkele covers van Spaanse kranten:

Sport: “Dit is een nachtmerrie”

Mundo Deportivo: “In de touwen”

AS: “Gezonken”

MARCA: “Totaal onheilspellend”

