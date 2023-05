“Dikke match maat!”: Evenepoel beurt Courtois op, verloofde Mishel heeft het zelfs over haar Ballon d'Or

Zonder Thibaut Courtois (31) had de averij nog veel groter geweest. Met drie topreddingen hield hij Erlind Haaland (22) - wat vloekte die - van een goal. En dan nog met een klein scheurtje in de triceps, zo meldt de Spaanse krant ‘Marca’. Alleen maar lof voor de Rode Duivel, óók van Remco Evenepoel: “Aan u lag het niet gisteren.” En verloofde Mishel? Die verwijst naar de Ballon d’Or.

Vorige week was het Antonio Rüdiger die Erling Braut Haaland het leven zuur maakte, gisteravond was dat Thibaut Courtois. De doelman van Real Madrid hield de Noorse spits van Manchester City met drie topreddingen van een doelpunt in het Etihad Stadium (kijk hierboven naar de beelden). ‘El Muro’: niet voor niets.

Dat zag ook Remco Evenepoel, thuis na die noodgedwongen opgave in de Giro. “Dikke match maat. Aan u lag het niet gisteren”, postte hij onder een Instagram-bericht van Courtois die de fans bedankte voor hun steun. Courtois’ verloofde Mishel Gerzig denkt zelfs aan een prestigieuze prijs: “Ik ben zo fier op jou, mijn Ballon d’Or-winnaar.”

Wat zijn prestatie nog straffer maakt? Het feit dat Courtois naar verluidt met een klein scheurtje in de triceps speelde. Dat weet de Spaanse krant ‘Marca’. Een blessure opgelopen in de match tegen Getafe vorig weekend.

Vooral door de manier waarop. Je kunt verliezen met penalty’s, verlengin­gen, 2-1, 2-0... Maar 4-0 is zwaar. Toch zijn we trots dat we hier geraakt zijn. Thibaut Courtois

Zelf sprak de Rode Duivel daar niet over in het interview na de 4-0-nederlaag. Het klonk wel zo: “Eigenlijk gebeurde wat we hadden verwacht. We hadden zien aankomen dat ze ons meteen onder druk zouden zetten en dat het moeilijk voetballen zou zijn voor ons. Het was geen verrassing dat we ver werden teruggedrongen. Helaas hadden we er helemaal geen antwoord op. We kwamen nauwelijks in de buurt van hun doel.”

Volledig scherm © . / AP

“Na de openingsgoal was het moeilijk om terug te vechten”, ging hij verder. “Na de poging op de lat van Kroos scoren ze meteen de 2-0. Die kleine dingen zaten vorig jaar mee, maar ditmaal niet.” De uitschakeling doet hoe dan ook pijn. “Vooral door de manier waarop. Je kunt verliezen met penalty’s, verlengingen, 2-1, 2-0... Maar 4-0 is zwaar. Toch zijn we trots dat we hier geraakt zijn. Sneuvelen net voor de finale is hard, ook al was het tegen een geweldig team. Als je tegen City niet 100 procent bent... dan wordt het bijzonder lastig.”

Lof in Spanje Zonder Courtois hadden we van een monsterscore gesproken. Dat ziet ook de buitenlandse media. ‘Marca’ omschrijft het zo: “De doelman werd door zijn teamgenoten achtergelaten als een sigarettenpeuk in Manchester. Híj deed was hij moest doen. Het was een van zijn beste prestaties sinds zijn komst bij Real. Met uitzondering van de Champions Leaguefinale tegen Liverpool vorig seizoen. Maar de rest van de ploeg leed schipbreuk.” ‘AS’ gaf onze landgenoot een 9/10 in haar rapport. “Hij zorgde ervoor dat het geen grotere nederlaag werd. Opnieuw was de Belg een van de belangrijkste schakels bij Real. Hij kon de glorietocht van City even uitstellen.” ‘El Mundo Deportivo’ hield het kort maar krachtig: “Een wonder, genaamd Thibaut Courtois”

