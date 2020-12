Deze potentiële Europa League-tegenstanders voor reekshoofd Club Brugge en Antwerp zijn al bekend

Champions LeagueKomende maandag kennen Club Brugge en Antwerp hun tegenstander in de 1/16de finales van de Europa League. Blauw-zwart gaat al zeker als reekshoofd de trommel in. Club en Antwerp kunnen niet tegenover elkaar komen te staan. De wedstrijden staan gepland op 18 en 25 februari.

Reeds 26 van de 32 teams voor die eerste knock-outronde van de Europa League zijn bekend:

- Acht uit de Champions League: Club Brugge, Manchester United (Eng), Ajax (Ned), RB Salzburg (Oos), Olympiakos Piraeus (Grie), FK Krasnodar (Rus), Shakhtar Donetsk en Dynamo Kiev (Oek).

- 18 van de 24 die nog voor vanavond zeker zijn van de eerste of tweede plaats in de Europa League: Antwerp, AS Roma en AC Milan (Ita), Arsenal, Leicester City en Tottenham Hotspur (Eng), Slavia Praag (Tsj), Bayer Leverkusen en Hoffenheim (Dui), Glasgow Rangers (Sch), Benfica en Braga (Por), Granada en Villarreal (Spa), PSV (Ned), Lille OSC (Fra), Dinamo Zagreb (Kro) en Rode Ster Belgrado (Ser).

Vier van de zes overblijvende plaatsen zijn voor Young Boys Bern (Zwi) of CFR Cluj (Roe), Molde FK (Noo) of Rapid Wien (Oos), Maccabi Tel Aviv (Isr) of Sivasspor (Tur) en Wolfsberger (Oos) of Feyenoord (Ned). Napoli (Ita), Real Sociedad (Spa) en AZ Alkmaar (Ned) strijden nog met drie om twee plaatsen.

Vanavond valt ook over die zes overblijvende plekken een verdict zodat alle 32 teams die naar de knock-outfase van de Europa League doorstoten bekend zijn.

Omdat Club bij de vier beste derdes uit de Champions League hoort, is het maandag bij de loting reekshoofd en kan het in tegenstelling tot de voorbije jaren enkele kleppers na Nieuwjaar in de Europa League vermijden. Als Antwerp vanavond niet verliest op het veld van Tottenham, wordt het groepswinnaar en ook reekshoofd. Net als voor blauw-zwart zijn in dat scenario confrontaties tegen onder andere Manchester United, Ajax, Arsenal, AS Roma - ook zij zijn reekshoofd - onmogelijk.

De beste vier derdes uit de CL

1. Manchester United 9 punten

2. Club Brugge 8 punten

3. Shakthar Donetsk 8 punten

3. Ajax 7 punten

De slechtste vier derdes uit de CL

5. Krasnodar 5 punten

6. RB Salzburg 4 punten

7. Dinamo Kiev 4 punten

8. Olympiakos 3 punten

Champions League

Omdat gisteren het doek viel over de groepsfase van de Champions League, zijn ook daar de 16 teams die doorstoten naar de achtste finales bekend.

Reekshoofden

Bayern München (Dui, Groep A)

Real Madrid (Spa, B)

Manchester City (Eng, C)

Liverpool (Eng, D)

Chelsea (Eng, E)

Borussia Dortmund (Dui, F)

Juventus (Ita, G)

Paris Saint-Germain (Fra, H)

Niet-reekshoofden

Atlético Madrid (Spa, A)

Borussia Mönchengladbach (Dui, B)

FC Porto (Por, C)

Atalanta (Ita, D)

FC Sevilla (Spa, E)

Lazio (Ita, F)

FC Barcelona (Spa, G)

RB Leipzig (Dui, H)