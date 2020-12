Deze clubs zijn al zeker van achtste finales Champions League, Club Brugge reekshoofd in Europa League

Champions LeagueVanavond kent de groepsfase van de Champions League haar ontknoping. Welke clubs zijn intussen zeker van de achtste finales? En welke teams maken nog kans om te overwinteren op het kampioenenbal? Club Brugge greep gisteren naast de tweede plek, maar is wel reekshoofd in de Europa League.

GROEP A: vervoegt Atlético Bayern?

Titelverdediger Bayern München is al een tijdje zeker van soevereine groepswinst. Pas op de vorige speeldag leed de Duitse recordkampioen een eerste keer puntenverlies, op bezoek bij Atlético Madrid. Voor Yannick Carrasco en maats is de kwalificatie voor de achtste finales echter nog lang niet zeker. In een rechtstreeks duel met Salzburg maakt Atlético uit wie Bayern vervoegt in de knock-outfase. Ook Lokomotiv Moskou doet nog mee, zij het voor de Europa League. Al liggen de kaarten voor de Russen niet meteen gunstig. Lokomotiv wordt alsnog derde als het zelf wint op bezoek bij Bayern München én Salzburg in eigen huis geen punten pakt tegen Atlético.

Programma: Bayern München - Lokomotiv Moskou & Salzburg - Atlético Madrid (vanavond om 21u)

Stand:

1. Bayern München - 13

2. Atlético Madrid - 6

3. Salzburg - 4

4. Lokomotiv Moskou - 3

Volledig scherm Slaagt Yannick Carrasco erin om straks - net als het Bayern van Thomas Müller - door te stoten naar de achtste finales? © AFP

GROEP B: Courtois en Lukaku bondgenoten?

In poule B is een onwaarschijnlijke ontknoping heel realistisch. Vanavond zouden het zomaar Mönchengladbach en Shakhtar Donetsk kunnen zijn die doorstoten, en niét Real Madrid en Inter. Al hebben Courtois en Lukaku hun lot nog deels in eigen handen. Winnen Real én Inter hun thuismatch, dan stoten ze allebei door naar de achtste finales. Inter is sowieso Europees uitgeschakeld als het geen drie punten pakt. Winnen de Madrilenen niet, moet het rekenen op winst van Inter om naar de knock-outfase te gaan. Courtois en Lukaku kunnen dus belangrijke bondgenoten worden.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor Mönchengladbach en Shakhtar. Winnen ze allebei hun match, gaan ze samen door naar de achtste finales. De Duitsers zijn als enige in de poule al zeker van een Europese lente. Als Mönchengladbach niet verliest in Madrid, blijft het in de Champions League. Anders moet het rekenen op een gelijkspel in Inter-Shakhtar. Voor de Oekraïners dreigt de Europese uitschakeling nog wel. Als het verliest van Inter en Real Madrid pakt minstens een punt, dan eindigt Shakhtar als vierde.

Programma: Real Madrid - Mönchengladbach & Inter - Shakhtar Donetsk (vanavond om 21u)

Stand:

1. Mönchengladbach - 8

2. Shakhtar Donetsk - 7

3. Real Madrid - 7

4. Inter - 5

Volledig scherm De kans dat zowel Inter als Real Madrid na Nieuwjaar nog Champions League spelen, is niet groot. © Photo News

GROEP C: Man City en Porto geplaatst

In de derde poule is het pleit zo goed als beslecht. Manchester City en Kevin De Bruyne zijn sowieso groepswinnaar, Porto stoot als runner-up mee door. Olympiakos en Marseille hebben elk drie punten en maken op de slotspeeldag nog uit wie naar de Europa League gaat. De Grieken zijn wel in het voordeel dankzij de onderlinge duels. Marseille moet dus sowieso beter doen dan Olympiakos om alsnog Europees te overwinteren. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan, want voor Marseille ligt een trip naar Manchester in het verschiet.

Programma: Olympiakos - Porto & Manchester City - Marseille (vanavond om 21u)

Stand:

1. Manchester City - 13

2. Porto - 10

3. Olympiakos - 3

4. Marseille - 3

Volledig scherm Zowel Manchester City als Porto zien we na Nieuwjaar terug in de Champions League. © Photo News

GROEP D: Atalanta en Ajax strijden om 2de plek

Twee posities liggen al vast: Liverpool is groepswinnaar en het Deense Midtjylland is uitgeschakeld. Voor het tweede stekje in de achtste finales strijden Atalanta en Ajax, met licht voordeel voor de Italianen. Atalanta heeft vanavond aan een punt in Amsterdam genoeg om zijn tweede plaats te behouden, Ajax moet in eigen huis winnen. Een uiterst interessant duel dus. Liverpool speelt in Dortmund voor de eer tegen Midtjylland.

Programma: Ajax - Atalanta & Midtjylland - Liverpool (vanavond om 18u55)

Stand:

1. Liverpool - 12

2. Atalanta - 8

3. Ajax - 7

4. Midjtylland - 1

Volledig scherm Liverpool kreeg twee weken geleden in eigen huis oplawaai van Atalanta. Vervoegen de Italianen hen in de achtste finales? © Photo News

In de overige vier groepen zijn de tickets verdeeld. Chelsea en Sevilla (groep E), Dortmund en Lazio (groep F), Juventus en Barcelona (groep G), en Leipzig en PSG (groep F) overwinteren in de Champions League. PSG, dat vanavond speelt tegen Basaksehir, kan nog groepswinnaar worden.

GROEP E:

1. Chelsea - 14

2. Sevilla - 13

3. Krasnodar - 5

4. Rennes - 1

GROEP F:

1. Dortmund - 13

2. Lazio - 10

3. Club Brugge - 8

4. Zenit - 1

GROEP G:

1. Juventus - 15

2. Barcelona - 15

3. Dinamo Kiev - 4

4. Ferencvaros - 1

GROEP H:

1. RB Leipzig - 12

2. PSG - 9

3. Manchester United - 9

4. Basaksehir - 3

Volledig scherm RB Leipzig plaatste zich ten koste van Man United. © Pool via REUTERS

Club Brugge reekshoofd in Europa League

Club Brugge greep naast overwintering in de Champions League, maar is wel reekshoofd in de Europa League. Blauw-zwart hoort namelijk met 8 punten bij de beste vier derdes van de Champions League. Club kan zo, in tegenstelling tot de voorbije jaren, enkele kleppers na Nieuwjaar in de Europa League vermijden. De loting vindt plaats op maandag 14 december.

De vier beste derdes op dit moment:

1. Manchester United 9 punten

2. Club Brugge 8 punten

3. Ajax 7 punten (speelt vanavond nog)

4. Real Madrid 7 punten (speelt vanavond nog)

De vier slechtste derdes op dit moment:

5. Krasnodar 5 punten

6. RB Salzburg 4 punten (speelt vanavond nog)

7. Dinamo Kiev 4 punten

8. Olympiakos 3 punten (speelt vanavond nog)

De acht ploegen uit de Champions League worden vervolledigd door de 24 clubs die zich plaatsen via de groepsfase van de Europa League. Deze teams hebben zich al gekwalificeerd: AS Roma (groep A), Arsenal (groep B), Slavia Praag en Leverkusen (groep C), Glasgow Rangers en Benfica (groep D), Granada en PSV (groep E), Leicester City en Braga (groep G), Lille en AC Milan (groep H), Villarreal (groep I), Antwerp en Tottenham (groep J), Dinamo Zagreb (groep K), Hoffenheim en Rode Ster (groep J). De twaalf groepswinnaars zijn ook reekshoofd.