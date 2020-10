Degryse: “Wees maar zeker dat de Club-spelers beseffen dat dit unieke kans is”

Lazio mist een rits sterspelers. Onze analist Marc Degryse stelt dan ook dat de Brugse spelers beseffen dat dit een unieke mogelijkheid is op zes op zes in de Champions League. “Wees maar zeker dat al die spelers in de kleedkamer tegen elkaar zeggen: ‘kom op. Dit moeten we pakken. We gaan nooit meer zo’n kans krijgen.’ Ze gaan elkaar oppeppen en aanmoedigen - zonder Lazio natuurlijk te onderschatten.”