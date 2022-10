DEEL 1. De omstreden spelerscarrière van Atlético-coach Diego Simeone: “Hij was de leider van een bende bandieten”

Champions League Wat een avond! Club schrijft Belgische geschiede­nis op het kampioenen­bal met 6 op 6 na absolute droompar­tij in Porto

Kneep er iemand Bart Verhaeghe in het Do Dragão in minuut 52 in de arm? Want de kans dat de Club-voorzitter zich in een droom waande, was groot. Porto 0. Club Brugge 3. Skov Olsen had net binnengelegd, na goals van Jutglá op strafschop voor rust en Sowah erna. In de slotfase maakte invaller Nusa er nog 0-4 van. Mooier worden Europese avonden niet. En al zeker niet in de Champions League. België boven in groep B. Applaus op alle banken.

14 september