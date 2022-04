“De vonk die het vuurwerk ontstak”: internationale media geraken niet uitgepraat over De Bruyne, Courtois krijgt minder lof

Champions LeagueReclame voor het voetbal was het, die 4-3 tussen Manchester City en Real Madrid . Ook in het buitenland wordt de loftrompet bovengehaald, in het bijzonder voor Kevin De Bruyne en Karim Benzema. Een kort persoverzicht.

Bekijk hieronder de hoogtepunten van de match

‘BBC Sport’: “De Bruyne was opnieuw outstanding”

Beginnen doen we in Engeland met ‘BBC’. Op de sportwebsite van de Britse staatszender zagen ze met De Bruyne en Benzema twee grote figuren. “De Bruyne zette de toon voor een magisch potje voetbal. De Rode Duivel was nog maar eens uitstekend en ook Foden toonde dat hij zich als een vis in het water voelt op het allerhoogste niveau in het voetbal. City moet zich wel zorgen maken om de defensieve kwetsbaarheid van de ploeg, het is dé reden waarom Real overleefde in deze halve finale.”

“Bij Real Madrid ligt alle hoop bij Karim Benzema. De 34-jarige Fransman verdient zijn plaats bij de beste aanvallers in het wereldvoetbal. Het is een raadsel hoe de Spanjaarden soms terugvechten terwijl ze op het randje van een knock-out staan. Het was geen verrassing dat Benzema de man was die daar verantwoordelijk voor is. Ook Vinicius Junior was wonderlijk bij de 3-2. En dan was er die koelboedige penalty. De ‘overlevers’ zijn nog in de running en zullen nu hopen dat het volgende week spookt in Bernabeu.”

© ANP / EPA

‘Marca’: “De Bruyne had in elke aanval minstens één voet”

In Spanje uiteraard aandacht voor de prestaties van Real Madrid. In de spelersrapporten van ‘Marca’ lezen we het volgende bij Thibaut Courtois: “De Belg heeft aan geen enkele goals schuld, maar Courtois was wel een beetje onrustig aan de bal. Verder had hij ook niet dat ene fenomenale moment dat je tegenwoordig bijna altijd van hem ziet in een grote match.”

‘Marca’ was net als alle internationale media lovend over De Bruyne en Benzema, de twee grote figuren van de match. “Guardiola speelde De Bruyne uit als valse negen. Hij dook constant op naast Gabriel Jesus. De Rode Duivel had in elke aanval van Manchester City een voet. Benzema toonde zoals altijd zijn klasse met een fijnzinnige goal op een moment dat Real dood en begraven leek.”

© Action Images via Reuters

Daily Mail: “De Bruyne alomtegenwoordig”

Over naar de spelersrapporten van de ‘Daily Mail’. Daar wordt De Bruyne met een 9 bedacht, Benzema scoort 8, Thibaut Courtois 5,5. “Hij had bij sommige tegendoelpunten misschien wat beter kunnen doen, maar werd vooral in de steek gelaten door degenen die voor hem stonden”, aldus de Engelse krant die De Bruyne bombardeerde tot man van de match door hem nog een half puntje meer dan Benzema te geven.

‘Daily Mail’: “De Bruyne z'n prestaties worden week na week completer. De Rode Duivel was alweer alomtegenwoordig. Benzema zorgde dan weer voor een weergaloos doelpunt in de box door Zinchenko te slim af te zijn. Real kon zich daardoor weer in de partij knokken.”

© ANP / EPA

The Telegraph: “De avond waarop De Bruyne bewees dat hij de beste ter wereld kan zijn”

Nog in Engeland was er lof voor De Bruyne in ‘The Telegraph’. “Dit was de avond waarop Kevin De Bruyne bewees dat hij de beste voetballer op deze planeet kan zijn”, leest de kop. “Hij heeft er tegen Real Madrid een persoonlijke kruistocht van gemaakt om Modric en Kroos in de schaduw te zetten. Ondanks zijn onzelfzuchtigheid wou hij maar wat graag zijn stempel als beste middenvelder van de wereld drukken.”

“De Bruyne mocht zijn queeste gisteren als volbracht zien. Hij was het vonkje die binnen de 100 seconden het vuurwerk in deze halve finale ontstak. En dan nog met zijn tweede kopbalgoal in zeven volledige seizoenen bij Manchester City.” Het was overigens ook nog maar de tweede keer in zijn Champions League-geschiedenis dat KDB zich liet opmerken met een goal en een assist, de eerste keer was, jawel, ook tegen Real Madrid in 2020.

© Action Images via Reuters

Een winnaar: het voetbal

‘La Gazzetta dello Sport’ weet wie de topkandidaat is voor de volgende Ballon d’Or-verkiezing: “Real Madrid werd gered door de man die misschien wel de volgende Gouden Bal zal ontvangen”, aldus de Italiaanse krant, die overgins sprak van “de beste wedstrijd van het jaar” en “één van de spannendste Champions League-wedstrijden ooit”. “Dat de beste ploeg maar naar de finale moge gaan. Na deze wedstrijd verdienen ze het allebei.”

Ook ‘The Sun’ was lyrisch over de match an sich. “Verscheur alle tactiekhandleidingen, schop het whiteboard weg, vernietig alle laptops met data-analyses en geef ons meer van dit alstublieft. Het dreunende tempo, de adembenemende kwaliteit en de afwezigheid van enige structuur maakten dit een buitengewone avond.”

© AFP