De tsunami die Manchester City is: hoe ‘Etihad’ het Waterloo van de veteranenploeg van Real Madrid werd

Van schuchtere debutant in Charleroi tot held op Bernabéu: “Op de grote momenten staat Kevin De Bruyne op voor Manchester City”

Alle energie samengebald in die ene verwoestende knal. Kevin De Bruyne (31) doet Manchester City dromen van Champions League-glorie. De terugmatch tegen Real Madrid beslist of die gelijkmaker op Bernabéu de eeuwigheid in gaat. Zoals dat ene moment van De Bruyne, precies 14 jaar geleden. Een ooggetuigenverslag vanuit Madrid met ploegmaats die hem de lucht in steken.