De tien jongste doelpuntenmakers in de Champions League: wereldvedetten, witte merels en een ex-Standard-speler

Champions LeagueDe jongste doelpuntenmaker ooit voor Bayern München in de Champions League. De jongste Engelsman ooit die raak trof op het kampioenenbal. En de op één na jongste speler die scoorde in de knock-outfase. Jamal Musiala trapte zich met zijn doelpunt tegen Lazio gisteren in een aantal mooie lijstjes. Maar de top tien van jongste doelpuntenmakers in de Champions League tout court haalde hij net niet. Daar prijken deze namen.

1. Ansu Fati (Barcelona): 17 jaar en 40 dagen

Sinds vorig seizoen de jongste doelpuntenmaker aller tijden in de Champions League. Een invalbeurt van vijf minuten op bezoek bij Inter was nog maar zijn derde optreden op het kampioenenbal, maar meer had Ansu Fati niet nodig om er zijn eerste doelpunt te maken. Na anderhalve minuut scoorde de Spanjaard met roots in Guinee-Bissau het winnende doelpunt voor Barcelona.

Fati brak vorig seizoen helemaal door in Catalonië, want ook in de competitie trof hij zeven keer raak in 24 wedstrijden. Die lijn trok de vleugelspeler door naar dit seizoen, waarin hij met vijf goals en vier assists in alle competities een lichtpuntje was voor Barcelona. Maar sinds november houdt een scheurtje in de meniscus hem aan de kant.

Volledig scherm Ansu Fati. © AFP

2. Peter Ofori-Quaye (Olympiakos): 17 jaar en 194 dagen

“Wie, in godsnaam?”, horen we u denken. Peter Ofori-Quaye is de eerste witte merel in dit lijstje. De Ghanese spits, die inmiddels gestopt is, scoorde in 1997 het enige doelpunt voor Olympiakos in een zware 5-1 nederlaag bij Rosenborg. Daarmee mocht hij zich dus meer dan 20 jaar de jongste doelpuntenmaker in de Champions League noemen, tot Fati’s doelpunt in 2019. Na zijn passage bij Olympiakos voetbalde Ofori-Quaye nog bij OFI Kreta, Kiryat Shmona (Israël), AEL Limassol (Cyprus) en enkele clubs in zijn thuisland.

3. Mateo Kovacic (Dinamo Zagreb): 17 jaar en 215 dagen

Als zeventienjarige knaap je team op voorsprong brengen in een Champions-League wedstrijd tegen Olympique Lyon. Het moet een ongelooflijk mooi moment zijn. Al werd dat in het geval van Mateo Kovacic wel overschaduwd door het verdere wedstrijdverloop. Dinamo Zagreb ging namelijk nog met 1-7(!) de boot in tegen de Franse club.

In 2013 versierde Kovacic een mooie transfer naar Inter. Twee en een half jaar later legde Real Madrid 38 miljoen euro neer voor de Kroatische middenvelder, die nu aan zijn derde seizoen bij Chelsea bezig is.

Volledig scherm Mateo Kovacic. © Pool via REUTERS

4. Bojan Krkic (Barcelona): 17 jaar en 217 dagen

Net naast het podium in dit lijstje, maar wel de jongste doelpuntenmaker ooit in de knock-outfase van de Champions League. Bojan Krkic gold ooit als een groot talent uit de jeugdopleiding van Barcelona, waar hij in het seizoen 2007-08 doorbrak. Naast tien goals in La Liga deed de Spanjaard ook één keer de netten trillen op het kampioenenbal. In de heenwedstrijd van de kwartfinale bij Schalke 04 scoorde hij het enige doelpunt van de partij.

Bojan verzamelde 163 wedstrijden voor La Blaugrana, waarin hij 41 keer raak trof. Daarna trok de aanvaller naar de Serie A. Na één seizoen AS Roma leende de Romeinse club hem een jaar uit aan AC Milan. Hoewel hij geen grote ogen gooide in Italië, kocht Barça hem terug. Maar Bojans carrière raakte in het slop. Na een uitleenbeurt aan Ajax en passages bij Stoke City, Mainz, Alavés en het Canadese Montréal zit hij sinds begin dit jaar zonder club.

Volledig scherm Bojan Krkic.

5. Cesc Fàbregas (Arsenal): 17 jaar en 217 dagen

Een derde La Masía-product in dit lijstje, al scoorde Fàbregas het doelpunt dat hem een plaatsje in de top tien oplevert wel in het shirt van Arsenal. In 2004 scoorde de Spaanse middenvelder het derde doelpunt in een 5-1 overwinning tegen Rosenborg. In 2011 keerde hij terug naar zijn opleidingsclub, om drie jaar later opnieuw naar Londen te verhuizen. Niet weer naar het rode gedeelte, maar naar het blauwe Chelsea. De laatste drie seizoenen is Fàbregas actief bij AS Monaco.

Volledig scherm Fàbregas in het shirt van Arsenal. © AFP

6. Martin Klein (Sparta Praag): 17 jaar en 240 dagen

Een tweede nobele onbekende in de top tien, maar daarom niet minder opmerkelijk. Martin Klein is immers de enige verdediger in de lijst. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat zijn kopbalgoal in de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Panathinaikos in 2002 zijn enige doelpunt in de Champions League is. De Tsjech bouwde geen grootse carrière uit en speelde voor clubs uit zijn thuisland, Turkije, Hongarije, Kazachtstan, Malta en in de Duitse zesde klasse. Ook op het Europese toneel kwam Klein niet verder dan 13 wedstrijden (in de Champions League, Intertoto Cup en de voorrondes van de Europa League).

Volledig scherm Martin Klein (links). © rv

7. Breel Embolo (Basel): 17 jaar en 263 dagen

Embolo gold als een groot, aanstormend talent bij Basel. Zijn statistieken in Zwitserland waren dan ook indrukwekkend. Met 31 goals in 90 wedstrijden kon hij er een aardig gemiddelde voorleggen. Eén daarvan scoorde de Zwitser met Kameroense roots als zeventienjarige in de met 4-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen het Bulgaarse Ludogorets, goed voor een zevende plaats in dit lijstje. In 2016 trok hij voor ruim 26 miljoen euro naar Schalke 04, dat hem drie jaar later voor nog amper elf miljoen doorverkocht aan Mönchengladbach. In de Bundesliga kon Embolo de hoge verwachtingen nooit echt inlossen.

Volledig scherm Breel Embolo. © AFP

8. Moussa Traoré (Standard): 17 jaar en 285 dagen

In het seizoen 2009-10 speelde Standard in de Champions League twee keer 1-1 gelijk tegen AZ. Beide doelpunten kunnen best memorabel genoemd worden. U herinnert zich vast de kopbal van Sinan Bolat in de thuiswedstrijd nog, maar doet de naam Moussa Traoré nog een belletje rinkelen? De Ivoriaan scoorde in Alkmaar de gelijkmaker, ook al in de blessuretijd.

Traoré arriveerde bij Standard vanuit Burkina Faso. Naast zijn CL-doelpunt trof hij in zijn eerste jaar in Luik nog maar één keer raak, in play-off 2. Standard stalde de aanvaller dan maar een jaar op uitleenbasis bij Zulte Waregem. Maar ook aan de Gaverbeek brak hij weinig potten met vier goals in 17 wedstrijden. Na zijn terugkeer naar Standard in 2011 maakte hij er deel uit van de beloftekern.

Twee jaar later verliet Traoré de Vurige Stede voor Hoogstraten. Via White Star Brussels trok de Ivoriaan naar Siah Jamegan in Iran. In 2017 keerde hij terug naar ons land, waar hij nog voetbalde voor Tubize en RWDM. Sinds december is hij clubloos.

Volledig scherm Moussa Traoré (links) bij Tubize. © BELGA

9. Aaron Ramsey (Arsenal): 17 jaar en 300 dagen

Net als Barcelona is ook Arsenal meerdere keren vertegenwoordigd in de top tien. Voor Aaron Ramsey was het bij zijn debuut op het kampioenenbal meteen prijs. Als invaller scoorde hij het laatste doelpunt in een 2-5 zege bij Fenerbahce. De Welshe middenvelder groeide bij The Gunners uit tot een clublegende en kwam er 371 keer in actie. In de zomer van 2019 maakte hij transfervrij de overstap naar Juventus.

Volledig scherm Aaron Ramsey in het shirt van Arsenal. © AP

Pedri (Barcelona): 17 jaar en 330 dagen

Een derde Barcelona-speler in de top tien, maar dit keer gaat het niet om een eigen jeugdproduct. Barça betaalde in 2019 tien miljoen euro aan Las Palmas om Pedri over te nemen. De jonge Spanjaard kan zowel centraal op het middenveld als op de linkerflank uit de voeten. Dit seizoen krijgt hij volop zijn kans bij Barcelona, waar hij al 35 keer mocht aantreden. In oktober scoorde Pedri zijn eerste Champions League-goal in de 5-1 zege tegen Ferencvaros, waarin ook Ansu Fati de weg naar doel vond.

Volledig scherm Pedri. © Photo News