De spirit is terug bij de sterspeler die anders nooit huilt: ondanks breuken in het aangezicht kan Kevin De Bruyne toch naar het EK

Champions LeagueDe tranen zijn opgedroogd. De spirit zit er weer in bij Kevin De Bruyne (29). Ondanks de zwellingen in het gezicht, de breukjes in oogkas en neus, de mentale dreun. Een natie haalt opgelucht adem na de schrik in de Champions Leaguefinale: de sterspeler die nooit huilt haalt normaal gezien het EK. Mét masker.

Vanuit Belgisch oogpunt zal het altijd het beeld van de Champions Leaguefinale van 2021 blijven. De tranen van Kevin De Bruyne in de grootste wedstrijd uit zijn clubcarrière, gebroken man na de beuk van Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger. Uithuilend op de schouder van Juanman Lillo, de assistent van zijn trainer bij Manchester United.

De match waar hij negen maanden lang zijn zinnen op had gezet, eindigde na 60 minuten op de schouder van een gemaskerde Chelsea-speler. De Bruyne botste er pardoes op. Met, zo bleek gisteren uit de onderzoeken in een ziekenhuis in Porto, een gebroken oogkas en een breukje in de neus tot gevolg.

Roekeloos

Zijn tranen vertelden alles. Een koele kikker zag even zijn wereld vergaan. Weg Champions League, de trofee waarvan hij droomde. Weg punten die hij had kunnen scoren voor de Gouden Bal. Ontroostbaar, omdat hij zijn team bij een 0-1-achterstand niet meer aan een prijs kon helpen - De Bruyne zat, eerlijk, ook niet in de match. Verdriet wegens de pijn en zijn wazige zicht. Bang voor de gevolgen op lange termijn - er komt straks een EK aan. Bondscoach Roberto Martínez, als analist gecast voor de match, bibberde even met hem mee. “Die challenge laat een bittere nasmaak na. Roekeloos en met excessieve kracht. Kevin is niet de speler die zomaar gaat liggen.” Op Twitter heeft ‘dader’ Antonio Rüdiger z’n excuses ondertussen aangeboden aan het adres van De Bruyne. “Het spijt me voor Kevin’s blessure. Natuurlijk was het niet met opzet. Ik heb Kevin al persoonlijk gecontacteerd en wens hem een spoedig herstel toe. Ik hoop dat we elkaar snel terug op het veld zullen zien.”

Laat staan hij zijn emoties zo de vrije loop laat. Zijn vrouw Michèle, zaterdag in Portugal in de tribune, heeft hem ooit gezegd dat er iets mis met hem is. In de eerste zeven jaar dat ze samen waren, had ze haar man nooit zien huilen. Pas toen hij zich eind 2018, net na de geboorte van hun tweede zoontje Rome, voor een tweede keer in korte tijd aan de knie blesseerde, kon hij het niet houden. Het telefoontje naar het thuisfront herinneren ze zich beiden nog als gisteren. Plots zat er daar één te schreien voor zijn schermpje. Op The Players’ Tribune, een Amerikaanse website, deed De Bruyne begin 2019 het verhaal: “Michèle reageerde zo: ‘Jij huilde niet eens op ons huwelijk? Je pinkte geen traan weg toen onze kinderen werden geboren? Eentje daarvan letterlijk gisteren.’ Dat vertelt eigenlijk mijn verhaal. Huwelijken, begrafenissen, geboortes? Niks voor mij. Dan ben ik een rots. Maar het voetbal van mij wegnemen? Vergeet het. Daar kan ik echt niet tegen.”

Deze keer keek de wereld mee.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Pijnstillers

Bij Manchester City, zijn club, weigerden ze zaterdagavond in de ontgoocheling na een verloren finale een update te geven over de gemoedstoestand van De Bruyne. Pas gisteren, nadat De Bruyne de ernst van zijn blessure op sociale media had gedeeld, sijpelde vanuit de club wat info binnen. Dat de pijnstillers hun werk hadden gedaan. Dat het bezoek van zijn vrouw, zijn vrienden en zijn entourage ‘s avonds in het spelershotel in Porto hem enigszins opgebeurd hadden.

Wie hem kent, las het ook tussen de lijnen in zijn statement. De boodschap van hoop: “Ik voel me oké nu. Nog ontgoocheld over het resultaat natuurlijk, maar we zullen er terug staan.” De teleurstelling als brandstof. Zijn karakter kennende zal er één op het Europees Kampioenschap, dat binnen 12 dagen van start gaat, een punt willen bewijzen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Extra weekje vrij

Dokters zullen De Bruyne de komende dagen monitoren, maar volgens de eerste diagnoses is zijn EK niet in gevaar. Met een carbonmasker zou hij binnen twee weken onbevreesd weer kunnen voetballen. Met die geruststelling reist De Bruyne ook naar België af. Hij kan nu een week rustig herstellen van zijn breuken en ontspannen, in het gezelschap met familie en vrienden. Bondscoach Martínez had hem sowieso al een extra weekje vrijaf gegeven. De andere Rode Duivels die naar het EK gaan, worden vandaag in Tubeke verwacht. De Bruyne sluit pas ten vroegste volgende maandag aan.

Ex-club Chelsea wenste hem ondertussen beterschap. Antonio Rüdiger, een Rambo met een gouden hart, zocht contact en liet openlijk weten dat hij geen intentie had om De Bruyne te blesseren. Openlijk excuses die voor De Bruyne niet eens nodig waren. Voor hem is de zaak geklasseerd.

De gebroken man van zaterdag, klokslag 22.15 uur, is weer bijna die rots.

De tranen zijn opgedroogd.

Hij focust zich op zijn herstel, op zijn EK.

Lees ook:

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP