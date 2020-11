De schrik van de Belgen: Haaland kan fenomenale cijfers voorleggen tegen ‘onze’ clubs

Beste schutter tegen Belgische clubs

Vijfde goal tegen Belgische club

Al zes keer scoorde Erling Braut Haaland tegen een Belgische club in de Champions League. De Noor komt zo terecht in het lijstje met meest trefzekere spelers tegen Belgische clubs op het kampioenenbal. Ook Ivan Klasnic en Zlatan Ibrahimovic staan in dat lijstje. Zij scoorden elk vijf keer tegen Anderlecht. De Kroaat in 2004, de Zweed in 2013. En dan was er ook nog Kakà. Hij scoorde in 2003 eenmaal tegen Club Brugge en in 2006 vier keer tegen Anderlecht.