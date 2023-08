De ‘poule des doods’? Ontdek hier de mogelijke tegenstanders van Antwerp in de Champions League

“Antwerp leek Griekse laagvlie­ger”: ondanks verlies vinden Griekse media AEK “superieur” en geven ze Great Old amper kans

Antwerp ligt in polepositie om de groepsfase van de Champions League te bereiken na de zege tegen AEK Athene. Toch is het vertrouwen in Griekenland allerminst aangetast. Lokale media zijn er zelfs gerust in dat AEK zich volgende week met gemak zal kwalificeren - en lopen niet erg hoog op met Antwerp. “Ze leken wel Griekse laagvlieger in plaats van Belgische kampioen.”